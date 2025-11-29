https://1prime.ru/20251129/oon-865040847.html
В ООН призвали увеличить производство в агросекторе к 2050 году
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Производство в агросекторе нужно увеличить приблизительно на 50-70% для того, чтобы накормить весь мир к 2050 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Для того чтобы накормить мир - и не просто накормить, а обеспечить его здоровым полноценным питанием, - к 2050 году производство в агросекторе надо увеличить приблизительно на 50-70%. Население планеты растет. С одной стороны, нас уже восемь миллиардов. К 2050 году нас будет 9,7 миллиарда человек. С другой стороны, повышаются доходы, растет платежеспособный рост и потребность в более качественный продовольственной корзине", - сказал Кобяков.
Он рассказал, что мировое производство и потребление продовольственных товаров агросектора в целом сбалансированы, практически все продовольствие на планете производится или выращивается с небольшим запасом.
"Конечно, периодически в отдельных странах в связи с вооруженными конфликтами, стихийными бедствиями или экономическими трудностями может возникать дефицит продовольствия. Как правило, в дефиците оказываются основные позиции - где-то это может рис, где-то это пшеница, мука, подсолнечное масло, бобовые, сахар", - отметил Кобяков.
По его словам, дефицит продовольствия - явление временное, и ФАО активно помогает преодолевать его затронутым странам.
