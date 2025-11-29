Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ООН призвали увеличить производство в агросекторе к 2050 году - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251129/oon-865040847.html
В ООН призвали увеличить производство в агросекторе к 2050 году
В ООН призвали увеличить производство в агросекторе к 2050 году - 29.11.2025, ПРАЙМ
В ООН призвали увеличить производство в агросекторе к 2050 году
Производство в агросекторе нужно увеличить приблизительно на 50-70% для того, чтобы накормить весь мир к 2050 году, заявил в интервью РИА Новости директор... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T06:26+0300
2025-11-29T06:26+0300
экономика
сельское хозяйство
рф
оон
фао
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865040847.jpg?1764386796
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Производство в агросекторе нужно увеличить приблизительно на 50-70% для того, чтобы накормить весь мир к 2050 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Для того чтобы накормить мир - и не просто накормить, а обеспечить его здоровым полноценным питанием, - к 2050 году производство в агросекторе надо увеличить приблизительно на 50-70%. Население планеты растет. С одной стороны, нас уже восемь миллиардов. К 2050 году нас будет 9,7 миллиарда человек. С другой стороны, повышаются доходы, растет платежеспособный рост и потребность в более качественный продовольственной корзине", - сказал Кобяков. Он рассказал, что мировое производство и потребление продовольственных товаров агросектора в целом сбалансированы, практически все продовольствие на планете производится или выращивается с небольшим запасом. "Конечно, периодически в отдельных странах в связи с вооруженными конфликтами, стихийными бедствиями или экономическими трудностями может возникать дефицит продовольствия. Как правило, в дефиците оказываются основные позиции - где-то это может рис, где-то это пшеница, мука, подсолнечное масло, бобовые, сахар", - отметил Кобяков. По его словам, дефицит продовольствия - явление временное, и ФАО активно помогает преодолевать его затронутым странам.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, рф, оон, фао
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, ООН, ФАО
06:26 29.11.2025
 
В ООН призвали увеличить производство в агросекторе к 2050 году

Глава отделения ФАО Кобяков: производство в агросекторе нужно увеличить на 50-70%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Производство в агросекторе нужно увеличить приблизительно на 50-70% для того, чтобы накормить весь мир к 2050 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Для того чтобы накормить мир - и не просто накормить, а обеспечить его здоровым полноценным питанием, - к 2050 году производство в агросекторе надо увеличить приблизительно на 50-70%. Население планеты растет. С одной стороны, нас уже восемь миллиардов. К 2050 году нас будет 9,7 миллиарда человек. С другой стороны, повышаются доходы, растет платежеспособный рост и потребность в более качественный продовольственной корзине", - сказал Кобяков.
Он рассказал, что мировое производство и потребление продовольственных товаров агросектора в целом сбалансированы, практически все продовольствие на планете производится или выращивается с небольшим запасом.
"Конечно, периодически в отдельных странах в связи с вооруженными конфликтами, стихийными бедствиями или экономическими трудностями может возникать дефицит продовольствия. Как правило, в дефиците оказываются основные позиции - где-то это может рис, где-то это пшеница, мука, подсолнечное масло, бобовые, сахар", - отметил Кобяков.
По его словам, дефицит продовольствия - явление временное, и ФАО активно помогает преодолевать его затронутым странам.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРФООНФАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала