В ОП рассказали, как вернуть квартиру после "схемы Долиной"
2025-11-29T04:32+0300
2025-11-29T04:32+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Покупатель, потерявший квартиру из-за оспаривания сделки по так называемой "схеме Долиной", может взыскать убытки сначала с продавца, а при невозможности - получить компенсацию от государства по нормам закона о регистрации недвижимости, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Ранее депутаты Госдумы РФ Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в частности, они предлагали, чтобы все сделки с недвижимостью нотариально заверялись, а также страховались, если это единственное имущество для продавца или покупателя. "Если же квартира вернулась к продавцу, то тут есть два варианта развития событий: получить через суд компенсацию от продавца недвижимости; если сделать это невозможно - получить ее от государства (статья 68.1 ФЗ от 13.07.2015 года №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Данная норма действует с 1 января 2020 года", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, помимо уплаченных за недвижимость денежных средств, можно попытаться взыскать проценты по ипотеке, расходы на проведение сделки, ремонт, а также упущенную выгоду - например, доходы от сдачи в аренду, если квартира должна была сдаваться. Если добросовестный приобретатель лишился недвижимости из-за иска собственника, то ему гарантируют возмещение убытков. "После получения решения суда необходимо предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов. Далее у приставов есть шесть месяцев, чтобы взыскать денежные средства с продавца. В случае, если продавец не сможет за этот срок полностью компенсировать убытки, добросовестный приобретатель получает право требовать компенсацию от государства", - добавил Машаров. Он подчеркнул, что компенсацию выплачивают один раз, для этого необходимо обратиться с иском в суд к Минфину России. Размер компенсации по закону суд установит индивидуально в зависимости от каждого случая. Это может быть либо сумма реального ущерба, либо кадастровая стоимость истребованной недвижимости на дату вступления в силу решения суда. Если покупателю удастся частично получить с продавца убытки, то суд уменьшит размер государственной компенсации на эту сумму. Машаров также привел рекомендации Минфина России по получению разовой компенсации добросовестным приобретателем, в которых указано, что в случае невозможности взыскания средств с недобросовестного продавца покупатель может обратиться в Минфин за компенсацией, размер которой определяется судом как реальный ущерб или кадастровая стоимость квартиры. Процесс включает судебные решения, исполнительное производство и последующий иск к министерству. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартире. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
04:32 29.11.2025
 
В ОП рассказали, как вернуть квартиру после "схемы Долиной"

ОП: потерявший квартиру по "схеме Долиной" может получить компенсацию от государства

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Покупатель, потерявший квартиру из-за оспаривания сделки по так называемой "схеме Долиной", может взыскать убытки сначала с продавца, а при невозможности - получить компенсацию от государства по нормам закона о регистрации недвижимости, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Ранее депутаты Госдумы РФ Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в частности, они предлагали, чтобы все сделки с недвижимостью нотариально заверялись, а также страховались, если это единственное имущество для продавца или покупателя.
"Если же квартира вернулась к продавцу, то тут есть два варианта развития событий: получить через суд компенсацию от продавца недвижимости; если сделать это невозможно - получить ее от государства (статья 68.1 ФЗ от 13.07.2015 года №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Данная норма действует с 1 января 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, помимо уплаченных за недвижимость денежных средств, можно попытаться взыскать проценты по ипотеке, расходы на проведение сделки, ремонт, а также упущенную выгоду - например, доходы от сдачи в аренду, если квартира должна была сдаваться. Если добросовестный приобретатель лишился недвижимости из-за иска собственника, то ему гарантируют возмещение убытков.
"После получения решения суда необходимо предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов. Далее у приставов есть шесть месяцев, чтобы взыскать денежные средства с продавца. В случае, если продавец не сможет за этот срок полностью компенсировать убытки, добросовестный приобретатель получает право требовать компенсацию от государства", - добавил Машаров.
Он подчеркнул, что компенсацию выплачивают один раз, для этого необходимо обратиться с иском в суд к Минфину России. Размер компенсации по закону суд установит индивидуально в зависимости от каждого случая. Это может быть либо сумма реального ущерба, либо кадастровая стоимость истребованной недвижимости на дату вступления в силу решения суда. Если покупателю удастся частично получить с продавца убытки, то суд уменьшит размер государственной компенсации на эту сумму.
Машаров также привел рекомендации Минфина России по получению разовой компенсации добросовестным приобретателем, в которых указано, что в случае невозможности взыскания средств с недобросовестного продавца покупатель может обратиться в Минфин за компенсацией, размер которой определяется судом как реальный ущерб или кадастровая стоимость квартиры. Процесс включает судебные решения, исполнительное производство и последующий иск к министерству.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартире. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
 
