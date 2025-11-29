https://1prime.ru/20251129/orban-865037708.html

Орбан мог выбрать ресторан "Живаго" в Москве из-за кофейни в Будапеште

2025-11-29T01:12+0300

2025-11-29T01:12+0300

2025-11-29T01:36+0300

БУДАПЕШТ, 29 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог остановить свой выбор на ресторане "Живаго" в Москве, исходя из того, что в Будапеште, как выяснило РИА Новости, есть кофейня с таким же названием и вывеской на русском языке. Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу поужинал блюдами русской кухни в ресторане "Живаго", расположенном напротив Кремля. В меню были блюда русской кухни: блины с красной икрой, сало в шелухе, пельмени и борщ. Расположенная в центре Будапешта кофейня "Живаго" с вывесками на венгерском и русском языках представляет собой небольшое по площади заведение в ретро-стиле со старинной мебелью, антикварной утварью, кружевными плетеными скатертями и самоваром у входа. В меню - алкогольные и безалкогольные напитки, среди которых "русский кофе а-я Живаго" с водкой, кофейным и миндальным ликером и взбитыми сливками и просто "кофе Живаго" с гвоздикой и корицей. В "Живаго" также подают выпечку, в частности ватрушки и "домашние пироги прямо от Татьяны" с мясом, капустой и яйцом, рисом и зеленым луком. Можно заказать также "завтрак Живаго" с черным хлебом, икрой и сливочным маслом, опционально добавив к нему шампанское. Заведение открыла в историческом здании более 15 лет назад венгерская семья с русскими корнями. Бывал ли там Орбан - неизвестно.

бизнес, россия, будапешт, венгрия, москва, виктор орбан, владимир путин