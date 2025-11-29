Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными - 29.11.2025
Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными
Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными - 29.11.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным успешными, поскольку по итогам удалось гарантировать энергоснабжение... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T03:19+0300
2025-11-29T03:19+0300
россия
экономика
венгрия
рф
виктор орбан
владимир путин
БУДАПЕШТ, 29 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным успешными, поскольку по итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии. "Успешные московские переговоры: энергоснабжение Венгрии по-прежнему в безопасности", - написал Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.
россия, венгрия, рф, виктор орбан, владимир путин, facebook
РОССИЯ, Экономика, ВЕНГРИЯ, РФ, Виктор Орбан, Владимир Путин, Facebook
03:19 29.11.2025
 

Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными

БУДАПЕШТ, 29 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным успешными, поскольку по итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
"Успешные московские переговоры: энергоснабжение Венгрии по-прежнему в безопасности", - написал Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНГРИЯРФВиктор ОрбанВладимир ПутинFacebook
 
 
