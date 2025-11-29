https://1prime.ru/20251129/orban-865038819.html
Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными
Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными
БУДАПЕШТ, 29 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным успешными, поскольку по итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии.
"Успешные московские переговоры: энергоснабжение Венгрии по-прежнему в безопасности", - написал Орбан в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.
