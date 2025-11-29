https://1prime.ru/20251129/orban-865049316.html

Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России

Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России - 29.11.2025, ПРАЙМ

Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось "открыть дверь для 2-3 больших сделок"... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T15:35+0300

2025-11-29T15:35+0300

2025-11-29T15:35+0300

россия

сша

сербия

венгрия

виктор орбан

владимир путин

александр вучич

mol

janaf

nis

https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg

БУДАПЕШТ, 29 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось "открыть дверь для 2-3 больших сделок" на фоне продажи активов РФ за рубежом из-за санкций США. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры об увеличении доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), это могло бы решить проблемы компании, возникшие из-за санкций США. "Сейчас из-за американских санкций россиянам приходится продавать многие свои активы за пределами России. Идёт большая международная гонка за то, кому и как их продать... И я могу сказать, что мы открыли дверь для двух-трёх серьёзных крупных сделок. А когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства", - сказал Орбан, выступая в городе Ньиредьхаза. Трансляция велась на его YouTube-канале. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS, которая находится под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось четыре дня до полной остановки.

https://1prime.ru/20251117/siyyarto-864615004.html

https://1prime.ru/20251126/vengriya-864956607.html

сша

сербия

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, сербия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, александр вучич, mol, janaf, nis