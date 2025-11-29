Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России - 29.11.2025, ПРАЙМ
Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России - 29.11.2025, ПРАЙМ
Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось "открыть дверь для 2-3 больших сделок"... | 29.11.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 29 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось "открыть дверь для 2-3 больших сделок" на фоне продажи активов РФ за рубежом из-за санкций США. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры об увеличении доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), это могло бы решить проблемы компании, возникшие из-за санкций США. "Сейчас из-за американских санкций россиянам приходится продавать многие свои активы за пределами России. Идёт большая международная гонка за то, кому и как их продать... И я могу сказать, что мы открыли дверь для двух-трёх серьёзных крупных сделок. А когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства", - сказал Орбан, выступая в городе Ньиредьхаза. Трансляция велась на его YouTube-канале. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS, которая находится под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось четыре дня до полной остановки.
Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России

БУДАПЕШТ, 29 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве удалось "открыть дверь для 2-3 больших сделок" на фоне продажи активов РФ за рубежом из-за санкций США.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры об увеличении доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), это могло бы решить проблемы компании, возникшие из-за санкций США.
"Сейчас из-за американских санкций россиянам приходится продавать многие свои активы за пределами России. Идёт большая международная гонка за то, кому и как их продать... И я могу сказать, что мы открыли дверь для двух-трёх серьёзных крупных сделок. А когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства", - сказал Орбан, выступая в городе Ньиредьхаза. Трансляция велась на его YouTube-канале.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS, которая находится под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось четыре дня до полной остановки.
РОССИЯ США СЕРБИЯ ВЕНГРИЯ Виктор Орбан Владимир Путин Александр Вучич MOL JANAF NIS
 
 
