https://1prime.ru/20251129/passazhiry-865041037.html
Пассажиры поездов с Крымом смогут съесть оливье в вагоне-ресторане
Пассажиры поездов с Крымом смогут съесть оливье в вагоне-ресторане - 29.11.2025, ПРАЙМ
Пассажиры поездов с Крымом смогут съесть оливье в вагоне-ресторане
Празднующие в пути Новый год пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью России смогут съесть оливье в вагоне-ресторане, который... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T06:41+0300
2025-11-29T06:41+0300
2025-11-29T06:41+0300
бизнес
россия
крым
москва
санкт-петербург
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865041037.jpg?1764387704
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Празднующие в пути Новый год пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью России смогут съесть оливье в вагоне-ресторане, который будет работать до двух часов ночи, а также получат памятные сюрпризы, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"Обязательно, но они на то и сюрпризы, чтобы заранее не рассказывать", - сказал Ганов в ответ на вопрос о новогодних сюрпризах для пассажиров компании.
"Важно, что вагоны-рестораны у нас работают не до 23.00, как обычно, а до двух часов ночи. Соответственно можно заказать … секретное новогоднее меню", - добавил он.
Состав праздничного меню глава компании раскрывать не стал, но заверил, что главное новогоднее блюдо – салат оливье – пассажиры точно смогут отведать. "Точно да. Поэтому готовимся, все будет красиво", - добавил топ-менеджер.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.
крым
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, крым, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Гранд сервис экспресс
Пассажиры поездов с Крымом смогут съесть оливье в вагоне-ресторане
В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о новогодних сюрпризах для пассажиров поездов в Крым
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Празднующие в пути Новый год пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью России смогут съесть оливье в вагоне-ресторане, который будет работать до двух часов ночи, а также получат памятные сюрпризы, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"Обязательно, но они на то и сюрпризы, чтобы заранее не рассказывать", - сказал Ганов в ответ на вопрос о новогодних сюрпризах для пассажиров компании.
"Важно, что вагоны-рестораны у нас работают не до 23.00, как обычно, а до двух часов ночи. Соответственно можно заказать … секретное новогоднее меню", - добавил он.
Состав праздничного меню глава компании раскрывать не стал, но заверил, что главное новогоднее блюдо – салат оливье – пассажиры точно смогут отведать. "Точно да. Поэтому готовимся, все будет красиво", - добавил топ-менеджер.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.