Пассажиры поездов с Крымом смогут съесть оливье в вагоне-ресторане
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Празднующие в пути Новый год пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью России смогут съесть оливье в вагоне-ресторане, который будет работать до двух часов ночи, а также получат памятные сюрпризы, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. "Обязательно, но они на то и сюрпризы, чтобы заранее не рассказывать", - сказал Ганов в ответ на вопрос о новогодних сюрпризах для пассажиров компании. "Важно, что вагоны-рестораны у нас работают не до 23.00, как обычно, а до двух часов ночи. Соответственно можно заказать … секретное новогоднее меню", - добавил он. Состав праздничного меню глава компании раскрывать не стал, но заверил, что главное новогоднее блюдо – салат оливье – пассажиры точно смогут отведать. "Точно да. Поэтому готовимся, все будет красиво", - добавил топ-менеджер. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.
06:41 29.11.2025
 
В "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о новогодних сюрпризах для пассажиров поездов в Крым

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Празднующие в пути Новый год пассажиры поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью России смогут съесть оливье в вагоне-ресторане, который будет работать до двух часов ночи, а также получат памятные сюрпризы, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"Обязательно, но они на то и сюрпризы, чтобы заранее не рассказывать", - сказал Ганов в ответ на вопрос о новогодних сюрпризах для пассажиров компании.
"Важно, что вагоны-рестораны у нас работают не до 23.00, как обычно, а до двух часов ночи. Соответственно можно заказать … секретное новогоднее меню", - добавил он.
Состав праздничного меню глава компании раскрывать не стал, но заверил, что главное новогоднее блюдо – салат оливье – пассажиры точно смогут отведать. "Точно да. Поэтому готовимся, все будет красиво", - добавил топ-менеджер.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.
 
