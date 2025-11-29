https://1prime.ru/20251129/plan-865050964.html

"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России

"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России - 29.11.2025, ПРАЙМ

"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены подорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T17:41+0300

2025-11-29T17:41+0300

2025-11-29T17:42+0300

мировая экономика

общество

украина

сша

киев

марк рютте

урсула фон дер ляйен

нато

всу

ес

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены подорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного президентом США Дональдом Трампом плана принцип нерасширения НАТО, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."<…> именно в этот момент лидеры НАТО саботировали усилия Трампа по прекращению конфликта. Я указываю на Марка Рютте и Урсулу фон дер Ляйен, которые ясно дали понять — мира не будет, только препятствия", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что именно перспектива вступления Украины в НАТО послужила одной из причин начала СВО, и лидеры альянса намеренно выступают против запрета членства для Киева."Я называю это тем, чем есть: отравленной пилюлей, призванной помешать миру", — заключил он.Мирная инициатива США и европейские "поправки"На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

украина

сша

киев

2025

