"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России - 29.11.2025, ПРАЙМ
"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России
"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России - 29.11.2025, ПРАЙМ
"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены подорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T17:41+0300
2025-11-29T17:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
17:41 29.11.2025 (обновлено: 17:42 29.11.2025)
 
"Мира не будет". В США сообщили о плане НАТО против России

Дэвис: НАТО саботирует мирный план США по Украине

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены подорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного президентом США Дональдом Трампом плана принцип нерасширения НАТО, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"<…> именно в этот момент лидеры НАТО саботировали усилия Трампа по прекращению конфликта. Я указываю на Марка Рютте и Урсулу фон дер Ляйен, которые ясно дали понять — мира не будет, только препятствия", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что именно перспектива вступления Украины в НАТО послужила одной из причин начала СВО, и лидеры альянса намеренно выступают против запрета членства для Киева.
"Я называю это тем, чем есть: отравленной пилюлей, призванной помешать миру", — заключил он.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Заголовок открываемого материала