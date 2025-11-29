Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почта России" с 1 декабря изменит правила оформления международных посылок - 29.11.2025
https://1prime.ru/20251129/pochta-865040778.html
2025-11-29T06:23+0300
2025-11-29T06:23+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" с 1 декабря поменяет правила оформления международных посылок, говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости. "Почта России с 1 декабря 2025 года проведет технологическое изменение международных продуктов "Мелкий пакет", "Бандероль", "Мешок М" которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с "R" на "L", - сказано в письме. Отмечается, что с декабря оформление и прием международных отправлений будет переведено на префикс "L" автоматически. Изменение связано с решением Всемирного Почтового союза, которое является специализированным учреждением ООН и регулирует международные почтовые услуги.
бизнес, оон
06:23 29.11.2025
 
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" с 1 декабря поменяет правила оформления международных посылок, говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости.
"Почта России с 1 декабря 2025 года проведет технологическое изменение международных продуктов "Мелкий пакет", "Бандероль", "Мешок М" которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с "R" на "L", - сказано в письме.
Отмечается, что с декабря оформление и прием международных отправлений будет переведено на префикс "L" автоматически.
Изменение связано с решением Всемирного Почтового союза, которое является специализированным учреждением ООН и регулирует международные почтовые услуги.
 
