Правительство приняло предложение МИД об учреждении посольства на Коморах
Правительство приняло предложение МИД об учреждении посольства на Коморах
2025-11-29T22:23+0300
2025-11-29T22:23+0300
политика
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении посольства России в Морони, столице Союза Коморских Островов, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Принять предложение МИДа согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Коморской Стороной, об учреждении в 2025 году Посольства Российской Федерации в Союзе Коморских Островов (город Морони)", - говорится в документе. Также российскому дипведомству поручается установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.
бизнес, россия, рф, мид
Политика
22:23 29.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении посольства России в Морони, столице Союза Коморских Островов, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение МИДа согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Коморской Стороной, об учреждении в 2025 году Посольства Российской Федерации в Союзе Коморских Островов (город Морони)", - говорится в документе.
Также российскому дипведомству поручается установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.
