https://1prime.ru/20251129/posolstvo-865056972.html
Правительство приняло предложение МИД об учреждении посольства на Коморах
Правительство приняло предложение МИД об учреждении посольства на Коморах - 29.11.2025, ПРАЙМ
Правительство приняло предложение МИД об учреждении посольства на Коморах
Правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении посольства России в Морони, столице Союза Коморских Островов, соответствующее распоряжение размещено на... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T22:23+0300
2025-11-29T22:23+0300
2025-11-29T22:23+0300
политика
бизнес
россия
рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860057734_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_91b62d6227ec375b1c980c209558115b.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении посольства России в Морони, столице Союза Коморских Островов, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Принять предложение МИДа согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Коморской Стороной, об учреждении в 2025 году Посольства Российской Федерации в Союзе Коморских Островов (город Морони)", - говорится в документе. Также российскому дипведомству поручается установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.
https://1prime.ru/20251112/avstraliya-864448544.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860057734_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de03da278530a1e640a755bc1e795fd6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, мид
Политика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, МИД
Правительство приняло предложение МИД об учреждении посольства на Коморах
Кабмин принял предложение МИД об учреждении российского посольства в Морони