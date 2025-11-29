https://1prime.ru/20251129/posolstvo-865056972.html

Правительство приняло предложение МИД об учреждении посольства на Коморах

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении посольства России в Морони, столице Союза Коморских Островов, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Принять предложение МИДа согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Коморской Стороной, об учреждении в 2025 году Посольства Российской Федерации в Союзе Коморских Островов (город Морони)", - говорится в документе. Также российскому дипведомству поручается установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.

