Правительство одобрило соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников

2025-11-29T01:37+0300

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение между РФ и Республикой Мозамбик о выдаче преступников и проект аналогичного договора с Никарагуа, следует из документов кабмина. "Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации соглашение между Российской Федерацией и Республикой Мозамбик о выдаче, подписанное в городе Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года", - указано в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Другим постановлением кабмин одобрил предварительно проработанный с никарагуанской стороной проект договора между Россией и Никарагуа о выдаче. Как следует из постановления, президенту РФ Владимиру Путину представят предложение о подписании этого документа. Согласно проекту, страны "обязуются в соответствии с положениями настоящего договора выдавать по запросу друг другу лицо, находящееся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу". Речь идет о деяниях, которые в соответствии с законодательством обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание, указано в проекте договора. В документе обозначены условия выдачи и основания для отказа в выдаче. Предполагается, что договор будет применяться к запросам о выдаче, поступившим после его вступления в силу, даже если они связаны с преступлениями, совершенными до этой даты. Кабмин также одобрил проект договора между РФ и Никарагуа о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. В соответствии с этим документом осужденный к лишению свободы на территории одной из стран может быть передан другой стороне для продолжения отбывания наказания. Проектом определены условия и процедура передачи. Как следует из постановления правительства, президенту РФ предложат подписать указанный договор.

