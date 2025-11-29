https://1prime.ru/20251129/pravitelstvo-865055673.html

Правительство установило правила взимания инфраструктурного сбора

Сумма инфраструктурного сбора на одного авиапассажира не может превышать 150 рублей, следует из постановления правительства РФ. | 29.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сумма инфраструктурного сбора на одного авиапассажира не может превышать 150 рублей, следует из постановления правительства РФ. Кабмин опубликовал постановление, в котором устанавливаются правила взимания инфраструктурного сбора с авиакомпаний. "Размер инфраструктурного сбора за одного пассажира применительно к конкретной группе при его первоначальном установлении не может превышать 150 рублей (в ценах 2025 года)", - говорится в постановлении. Ранее Минтранс сообщил, что проект "Развитие опорной сети аэродромов" требует привлечения частных инвестиций в объеме порядка 128 миллиардов рублей. Для привлечения дополнительных средств реконструкцию аэропортов вводится инфраструктурный сбор.Сбор предлагается ввести для групп аэропортов, он будет направлен на реконструкцию авиагаваней холдинга. "Сбор планируется осуществлять как в аэропортах, в которых ведется реконструкция, так и в аэропортах, в которых проекты реконструкции не ведутся", - сообщается в пресс-релизе Минтранса.

