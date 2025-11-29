https://1prime.ru/20251129/pravitelstvo-865055673.html
Правительство установило правила взимания инфраструктурного сбора
29.11.2025
Правительство установило правила взимания инфраструктурного сбора
Сумма инфраструктурного сбора на одного авиапассажира не может превышать 150 рублей, следует из постановления правительства РФ.
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сумма инфраструктурного сбора на одного авиапассажира не может превышать 150 рублей, следует из постановления правительства РФ. Кабмин опубликовал постановление, в котором устанавливаются правила взимания инфраструктурного сбора с авиакомпаний. "Размер инфраструктурного сбора за одного пассажира применительно к конкретной группе при его первоначальном установлении не может превышать 150 рублей (в ценах 2025 года)", - говорится в постановлении. Ранее Минтранс сообщил, что проект "Развитие опорной сети аэродромов" требует привлечения частных инвестиций в объеме порядка 128 миллиардов рублей. Для привлечения дополнительных средств реконструкцию аэропортов вводится инфраструктурный сбор.Сбор предлагается ввести для групп аэропортов, он будет направлен на реконструкцию авиагаваней холдинга. "Сбор планируется осуществлять как в аэропортах, в которых ведется реконструкция, так и в аэропортах, в которых проекты реконструкции не ведутся", - сообщается в пресс-релизе Минтранса.
