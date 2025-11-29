Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство установило правила взимания инфраструктурного сбора - 29.11.2025
Правительство установило правила взимания инфраструктурного сбора
Правительство установило правила взимания инфраструктурного сбора - 29.11.2025, ПРАЙМ
Правительство установило правила взимания инфраструктурного сбора
Сумма инфраструктурного сбора на одного авиапассажира не может превышать 150 рублей, следует из постановления правительства РФ. | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T21:36+0300
2025-11-29T21:59+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сумма инфраструктурного сбора на одного авиапассажира не может превышать 150 рублей, следует из постановления правительства РФ. Кабмин опубликовал постановление, в котором устанавливаются правила взимания инфраструктурного сбора с авиакомпаний. "Размер инфраструктурного сбора за одного пассажира применительно к конкретной группе при его первоначальном установлении не может превышать 150 рублей (в ценах 2025 года)", - говорится в постановлении. Ранее Минтранс сообщил, что проект "Развитие опорной сети аэродромов" требует привлечения частных инвестиций в объеме порядка 128 миллиардов рублей. Для привлечения дополнительных средств реконструкцию аэропортов вводится инфраструктурный сбор.Сбор предлагается ввести для групп аэропортов, он будет направлен на реконструкцию авиагаваней холдинга. "Сбор планируется осуществлять как в аэропортах, в которых ведется реконструкция, так и в аэропортах, в которых проекты реконструкции не ведутся", - сообщается в пресс-релизе Минтранса.
21:36 29.11.2025 (обновлено: 21:59 29.11.2025)
 
Правительство установило правила взимания инфраструктурного сбора

Кабмин установил правила взимания инфраструктурного сбора с авиакомпаний

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Сумма инфраструктурного сбора на одного авиапассажира не может превышать 150 рублей, следует из постановления правительства РФ.
Кабмин опубликовал постановление, в котором устанавливаются правила взимания инфраструктурного сбора с авиакомпаний.
"Размер инфраструктурного сбора за одного пассажира применительно к конкретной группе при его первоначальном установлении не может превышать 150 рублей (в ценах 2025 года)", - говорится в постановлении.
Ранее Минтранс сообщил, что проект "Развитие опорной сети аэродромов" требует привлечения частных инвестиций в объеме порядка 128 миллиардов рублей. Для привлечения дополнительных средств реконструкцию аэропортов вводится инфраструктурный сбор.
Сбор предлагается ввести для групп аэропортов, он будет направлен на реконструкцию авиагаваней холдинга.
"Сбор планируется осуществлять как в аэропортах, в которых ведется реконструкция, так и в аэропортах, в которых проекты реконструкции не ведутся", - сообщается в пресс-релизе Минтранса.
