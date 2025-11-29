https://1prime.ru/20251129/pravitelstvo-865057570.html

Правительство направит 16,7 млрд руб на создание четырех спутников связи

2025-11-29T22:53+0300

технологии

россия

минцифры

минфин

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации направит 16,7 миллиарда рублей на создание четырех спутников связи и обеспечения связи, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Направить в 2025 году Минцифры России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Связь и информатика" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 16,7 миллиарда рублей на государственную поддержку федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" в целях обеспечения создания спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите с учетом требуемого страхования, имея в виду заключение договоров на выполнение работ по проектированию, изготовлению, сдаче в эксплуатацию на орбите четырех космических аппаратов связи и вещания и оплату авансовых платежей по указанным договорам", - говорится в документе.

технологии, россия, минцифры, минфин