Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный"
Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный"
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный", соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 1318428,5 тысяч рублей на 2025 год Минэкономразвития России на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики по осуществлению имущественного взноса Чеченской Республики в уставный капитал управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" для финансового обеспечения затрат на развитие инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минэкономразвития РФ должно заключить соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чеченской Республики не позднее 30 календарных дней после издания документа, также они должны осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджета и представить доклад кабмину до 1 февраля 2026 года.