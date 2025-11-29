Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный" - 29.11.2025
Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный"
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный", соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 1318428,5 тысяч рублей на 2025 год Минэкономразвития России на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики по осуществлению имущественного взноса Чеченской Республики в уставный капитал управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" для финансового обеспечения затрат на развитие инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - говорится в документе. Согласно распоряжению, Минэкономразвития РФ должно заключить соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чеченской Республики не позднее 30 календарных дней после издания документа, также они должны осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджета и представить доклад кабмину до 1 февраля 2026 года.
21:18 29.11.2025
 
Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный"

Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный"

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный", соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 1318428,5 тысяч рублей на 2025 год Минэкономразвития России на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики по осуществлению имущественного взноса Чеченской Республики в уставный капитал управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" для финансового обеспечения затрат на развитие инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минэкономразвития РФ должно заключить соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чеченской Республики не позднее 30 календарных дней после издания документа, также они должны осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджета и представить доклад кабмину до 1 февраля 2026 года.
МЭР рассказало об объеме инвестиций резидентов ОЭЗ "Архыз" и "Эльбрус"
21 ноября, 12:00
 
