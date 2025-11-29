https://1prime.ru/20251129/pravtelstvo-865055114.html

Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный"

Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный" - 29.11.2025, ПРАЙМ

Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный"

Правительство РФ направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный", соответствующее распоряжение размещено на портале официального... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T21:18+0300

2025-11-29T21:18+0300

2025-11-29T21:18+0300

экономика

бизнес

россия

рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 1,3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Грозный", соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 1318428,5 тысяч рублей на 2025 год Минэкономразвития России на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики по осуществлению имущественного взноса Чеченской Республики в уставный капитал управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" для финансового обеспечения затрат на развитие инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - говорится в документе. Согласно распоряжению, Минэкономразвития РФ должно заключить соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чеченской Республики не позднее 30 календарных дней после издания документа, также они должны осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджета и представить доклад кабмину до 1 февраля 2026 года.

https://1prime.ru/20251121/oez-864788979.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минфин