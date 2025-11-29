В ПМР завершилось досрочное голосование на выборах депутатов

https://1prime.ru/20251129/pridnestrove-865054322.html

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - ПРАЙМ. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершилось досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней, проголосовало 6,5 тысяч избирателей, сообщает центризбирком ПМР. "В республике с 24 ноября по 29 ноября 2025 года проходило досрочное голосование по выборам депутатов Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики VIII созыва, народных депутатов местных советов народных депутатов и председателей советов - глав администраций сел, поселков. По итогам досрочного голосования сделали свой выбор 6502 избирателей", - говорится в сообщении центризбиркома ПМР. С 24 по 27 ноября досрочное голосование проходило в территориальных избирательных комиссиях. В участковых избирательных комиссиях досрочное голосование проходило 28 и 29 ноября. Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

