https://1prime.ru/20251129/pridnestrove-865054322.html
В ПМР завершилось досрочное голосование на выборах депутатов
В ПМР завершилось досрочное голосование на выборах депутатов - 29.11.2025, ПРАЙМ
В ПМР завершилось досрочное голосование на выборах депутатов
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершилось досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней, проголосовало 6,5 тысяч избирателей, сообщает | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T20:50+0300
2025-11-29T20:50+0300
2025-11-29T20:50+0300
политика
общество
приднестровье
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - ПРАЙМ. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершилось досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней, проголосовало 6,5 тысяч избирателей, сообщает центризбирком ПМР. "В республике с 24 ноября по 29 ноября 2025 года проходило досрочное голосование по выборам депутатов Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики VIII созыва, народных депутатов местных советов народных депутатов и председателей советов - глав администраций сел, поселков. По итогам досрочного голосования сделали свой выбор 6502 избирателей", - говорится в сообщении центризбиркома ПМР. С 24 по 27 ноября досрочное голосование проходило в территориальных избирательных комиссиях. В участковых избирательных комиссиях досрочное голосование проходило 28 и 29 ноября. Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://1prime.ru/20250929/peskov--862942720.html
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_90d13bf2dac5876122289742d2b9f116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , приднестровье
Политика, Общество , ПРИДНЕСТРОВЬЕ
В ПМР завершилось досрочное голосование на выборах депутатов
В Приднестровье завершилось досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней
ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - ПРАЙМ. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершилось досрочное голосование на выборах депутатов всех уровней, проголосовало 6,5 тысяч избирателей, сообщает центризбирком ПМР.
"В республике с 24 ноября по 29 ноября 2025 года проходило досрочное голосование по выборам депутатов Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики VIII созыва, народных депутатов местных советов народных депутатов и председателей советов - глав администраций сел, поселков. По итогам досрочного голосования сделали свой выбор 6502 избирателей", - говорится в сообщении центризбиркома ПМР.
С 24 по 27 ноября досрочное голосование проходило в территориальных избирательных комиссиях. В участковых избирательных комиссиях досрочное голосование проходило 28 и 29 ноября.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
Приднестровье
, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.
В Кремле ответили на вопрос приднестровского урегулирования