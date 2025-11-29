https://1prime.ru/20251129/pristavy-865039423.html
Приставы начали принудительно взыскивать с блогера Дудя 70 тысяч рублей
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Приставы начали принудительно взыскивать с блогера-иноагента Юрия Дудя задолженность в 70 тысяч рублей, в том числе штраф за отсутствие плашки иноагента в опубликованных видеороликах, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В феврале суд оштрафовал и признал Дудя виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) – он, как установил суд, опубликовал видео без отметки иноагента.
Блогер не погасил штраф, поэтому, как следует из судебных материалов, 26 ноябра суд выдал исполнительный лист, по которому в дальнейшем московские приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 40 тысяч рублей.
Кроме того, в конце ноября, как следует из материалов приставов, с блогера начали взыскивать еще 30 тысяч рублей по штрафу от иного органа.
Общая же сумма задолженности, которую сейчас взыскивают с Дудя, составляет 70 тысяч рублей, следует из материалов.
Суд в Москве заочно приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента , он заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.
Минюст РФ внес блогера в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
