Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом

2025-11-29T03:46+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

иркутская область

приморский край

авто.ру

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного автомобиля в регионе опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Авто.ру". Второе место занимает Приморский край, где машины с пробегом подешевели за 10 месяцев на 13% и стоят в среднем 2,4 миллиона рублей, а третье - Калининградская область, где средняя цена авто с пробегом составила на конец октября 1,8 миллиона рублей и опустилась с начала года на 12%. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область и Москва с Московской областью. В Петербурге и области машины с пробегом с начала года подешевели на 11,5% - до 1,9 миллиона рублей, а в Московском регионе - на 11%, до 2,57 миллиона рублей. В перечень регионов, где с января по октябрь ощутимо подешевели подержанные авто, также вошли Астраханская область (-11%), Кировская и Тульская области (-8%), Хабаровский и Красноярский края (-7%). По данным аналитического агентства "Автостат", в январе-октябре 2025 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 1,7% в годовом выражении и составили 5,07 миллиона штук.

2025

