Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251129/regiony-865039338.html
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - 29.11.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T03:46+0300
2025-11-29T03:46+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
иркутская область
приморский край
авто.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865039338.jpg?1764377204
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного автомобиля в регионе опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Авто.ру". Второе место занимает Приморский край, где машины с пробегом подешевели за 10 месяцев на 13% и стоят в среднем 2,4 миллиона рублей, а третье - Калининградская область, где средняя цена авто с пробегом составила на конец октября 1,8 миллиона рублей и опустилась с начала года на 12%. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область и Москва с Московской областью. В Петербурге и области машины с пробегом с начала года подешевели на 11,5% - до 1,9 миллиона рублей, а в Московском регионе - на 11%, до 2,57 миллиона рублей. В перечень регионов, где с января по октябрь ощутимо подешевели подержанные авто, также вошли Астраханская область (-11%), Кировская и Тульская области (-8%), Хабаровский и Красноярский края (-7%). По данным аналитического агентства "Автостат", в январе-октябре 2025 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 1,7% в годовом выражении и составили 5,07 миллиона штук.
санкт-петербург
иркутская область
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, иркутская область, приморский край, авто.ру
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Иркутская область, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Авто.ру
03:46 29.11.2025
 
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом

"Авто.ру": Иркутская область возглавила рейтинг регионов, где подешевели машины с пробегом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного автомобиля в регионе опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Авто.ру".
Второе место занимает Приморский край, где машины с пробегом подешевели за 10 месяцев на 13% и стоят в среднем 2,4 миллиона рублей, а третье - Калининградская область, где средняя цена авто с пробегом составила на конец октября 1,8 миллиона рублей и опустилась с начала года на 12%.
В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область и Москва с Московской областью. В Петербурге и области машины с пробегом с начала года подешевели на 11,5% - до 1,9 миллиона рублей, а в Московском регионе - на 11%, до 2,57 миллиона рублей.
В перечень регионов, где с января по октябрь ощутимо подешевели подержанные авто, также вошли Астраханская область (-11%), Кировская и Тульская области (-8%), Хабаровский и Красноярский края (-7%).
По данным аналитического агентства "Автостат", в январе-октябре 2025 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 1,7% в годовом выражении и составили 5,07 миллиона штук.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГИркутская областьПРИМОРСКИЙ КРАЙАвто.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала