Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - 29.11.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом
Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного... | 29.11.2025, ПРАЙМ
29.11.2025
2025-11-29T03:46+0300
2025-11-29T03:46+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Иркутская область возглавила рейтинг субъектов России, где в январе-октябре сильнее всего подешевели автомобили с пробегом - средняя цена подержанного автомобиля в регионе опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в "Авто.ру".
Второе место занимает Приморский край, где машины с пробегом подешевели за 10 месяцев на 13% и стоят в среднем 2,4 миллиона рублей, а третье - Калининградская область, где средняя цена авто с пробегом составила на конец октября 1,8 миллиона рублей и опустилась с начала года на 12%.
В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область и Москва с Московской областью. В Петербурге и области машины с пробегом с начала года подешевели на 11,5% - до 1,9 миллиона рублей, а в Московском регионе - на 11%, до 2,57 миллиона рублей.
В перечень регионов, где с января по октябрь ощутимо подешевели подержанные авто, также вошли Астраханская область (-11%), Кировская и Тульская области (-8%), Хабаровский и Красноярский края (-7%).
По данным аналитического агентства "Автостат", в январе-октябре 2025 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 1,7% в годовом выражении и составили 5,07 миллиона штук.
