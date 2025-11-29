https://1prime.ru/20251129/roblox-865046588.html

Роскомнадзор потребовал удалить неподобающий контент на Roblox

2025-11-29T11:06+0300

технологии

бизнес

роскомнадзор

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор неоднократно направлял администрации игровой площадки Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей, сообщили в ведомстве. "В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам", - заявили там. В ведомстве уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов. "В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий", - сказали в Роскомнадзоре.

2025

