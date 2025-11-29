https://1prime.ru/20251129/rosaviatsiya-865050448.html

Росавиация: директива об обновлении A320 не касается российских самолетов

Росавиация: директива об обновлении A320 не касается российских самолетов

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Директива, обязывающая все авиакомпании обновить программное обеспечение на самолетах семейства Airbus A320, не касается самолетов российских авиакомпаний, сообщает Росавиация. "Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями", - говорится в пресс-релизе.

