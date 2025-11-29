https://1prime.ru/20251129/rosaviatsiya-865050448.html
Росавиация: директива об обновлении A320 не касается российских самолетов
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Директива, обязывающая все авиакомпании обновить программное обеспечение на самолетах семейства Airbus A320, не касается самолетов российских авиакомпаний, сообщает Росавиация. "Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями", - говорится в пресс-релизе.
