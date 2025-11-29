Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация: директива об обновлении A320 не касается российских самолетов
Росавиация: директива об обновлении A320 не касается российских самолетов
2025-11-29T16:50+0300
2025-11-29T16:50+0300
бизнес
россия
росавиация
a320neo
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Директива, обязывающая все авиакомпании обновить программное обеспечение на самолетах семейства Airbus A320, не касается самолетов российских авиакомпаний, сообщает Росавиация. "Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями", - говорится в пресс-релизе.
бизнес, россия, росавиация, a320neo
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация, A320neo
16:50 29.11.2025
 
Росавиация: директива об обновлении A320 не касается российских самолетов

Самолет Airbus A320
Самолет Airbus A320. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Директива, обязывающая все авиакомпании обновить программное обеспечение на самолетах семейства Airbus A320, не касается самолетов российских авиакомпаний, сообщает Росавиация.
"Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями", - говорится в пресс-релизе.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Airbus A320 признали самым популярным самолетом
7 октября, 15:33
 
