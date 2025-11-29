https://1prime.ru/20251129/rossija-865037425.html
Россия и Индия проведут переговоры по обмену информацией
2025-11-29T00:36+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Россия и Индия проведут переговоры о заключении протокола о сотрудничестве в области обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, следует из распоряжения правительства РФ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минфина России, согласованное с МИД России и ФТС России, о проведении переговоров о заключении протокола между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Центральным советом по косвенным налогам и таможне правительства Республики Индии о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Индией", - указано в распоряжении кабмина.
