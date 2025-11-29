https://1prime.ru/20251129/rossija-865037425.html

Россия и Индия проведут переговоры по обмену информацией

Россия и Индия проведут переговоры по обмену информацией - 29.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Индия проведут переговоры по обмену информацией

Россия и Индия проведут переговоры о заключении протокола о сотрудничестве в области обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T00:36+0300

2025-11-29T00:36+0300

2025-11-29T00:36+0300

экономика

россия

индия

рф

минфин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865037425.jpg?1764365797

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Россия и Индия проведут переговоры о заключении протокола о сотрудничестве в области обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, следует из распоряжения правительства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение Минфина России, согласованное с МИД России и ФТС России, о проведении переговоров о заключении протокола между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Центральным советом по косвенным налогам и таможне правительства Республики Индии о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Индией", - указано в распоряжении кабмина.

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, рф, минфин, мид рф, мид