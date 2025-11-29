Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАО надеется, что Россия будет наращивать финансовую поддержку - 29.11.2025
ФАО надеется, что Россия будет наращивать финансовую поддержку
ФАО надеется, что Россия будет наращивать финансовую поддержку - 29.11.2025, ПРАЙМ
ФАО надеется, что Россия будет наращивать финансовую поддержку
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рассчитывает, что Россия будет наращивать финансовую поддержку проектов организации, заявил в... | 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рассчитывает, что Россия будет наращивать финансовую поддержку проектов организации, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков. "Мы рассчитываем, что Россия будет наращивать финансовую поддержку проектной деятельности ФАО", - сказал Кобяков, отметив, что на Россию, страну с высоким уровнем доходов, налагаются повышенные обязательства по оказанию содействия развивающимся странам. Он рассказал, что за прошедшее десятилетие российская сторона, помимо обязательных взносов в бюджет ФАО, выделила добровольные взносы на сумму порядка 50 миллионов долларов. Наиболее знаковые из них, по данным Кобякова, это по десять миллионов долларов на восстановление сельской экономики в Сирии, ликвидацию вспышки пустынной саранчи в Западной Африке. "Это пять миллионов долларов на проекты устойчивого управления мировыми почвенными ресурсами. На шесть миллионов долларов "потянул" взнос на воссоздание системы школьного питания в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Более чем в три миллиона долларов обошелся проект по созданию лабораторной сети для мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам в пищевых продуктах и в сельском хозяйстве в ряде стран - соседей России, в частности Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии и Таджикистане", - добавил он. "Наконец, последний в этом ряду - вклад 2025 года в три миллиона долларов на развитие климатически устойчивого земледелия в пяти странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) и трех странах Ферганской долины (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан)", - поделился Кобяков.
07:27 29.11.2025
 
ФАО надеется, что Россия будет наращивать финансовую поддержку

ФАО ООН надеется, что Россия будет наращивать финансовую поддержку проектов организации

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рассчитывает, что Россия будет наращивать финансовую поддержку проектов организации, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков.
"Мы рассчитываем, что Россия будет наращивать финансовую поддержку проектной деятельности ФАО", - сказал Кобяков, отметив, что на Россию, страну с высоким уровнем доходов, налагаются повышенные обязательства по оказанию содействия развивающимся странам.
Он рассказал, что за прошедшее десятилетие российская сторона, помимо обязательных взносов в бюджет ФАО, выделила добровольные взносы на сумму порядка 50 миллионов долларов.
Наиболее знаковые из них, по данным Кобякова, это по десять миллионов долларов на восстановление сельской экономики в Сирии, ликвидацию вспышки пустынной саранчи в Западной Африке.
"Это пять миллионов долларов на проекты устойчивого управления мировыми почвенными ресурсами. На шесть миллионов долларов "потянул" взнос на воссоздание системы школьного питания в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Более чем в три миллиона долларов обошелся проект по созданию лабораторной сети для мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам в пищевых продуктах и в сельском хозяйстве в ряде стран - соседей России, в частности Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии и Таджикистане", - добавил он.
"Наконец, последний в этом ряду - вклад 2025 года в три миллиона долларов на развитие климатически устойчивого земледелия в пяти странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) и трех странах Ферганской долины (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан)", - поделился Кобяков.
 
