Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, заявили в ВАРПЭ

Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, заявили в ВАРПЭ - 29.11.2025, ПРАЙМ

Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, заявили в ВАРПЭ

Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29

2025-11-29T07:57+0300

2025-11-29T08:18+0300

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают снижаться и составляют около 5,5-7 тысяч рублей за кг, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Дефицита красной икры в преддверии новогодних праздников нет: в этом году наши рыбаки добыли почти 336 тысяч тонн тихоокеанских лососей - этого объема более чем достаточно для удовлетворения спроса. В оптовом сегменте цены на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - последовательно снижаются, причем как в регионах вылова, так и в ЦФО. Сейчас они закрепились в диапазоне 5500-7000 рублей за кг", - заверил он. По его словам, резкий скачок цен на красную икру к Новому году стал одной из главных "страшилок" для потребителей. Однако на деле она не подтверждается. К примеру, в прошлом году была самая неудачная за последние 20 лет путина и резкий скачок розничных цен на красную икру, напомнил Зверев. "Несмотря на заявления ряда экспертов о том, что в декабре цены вырастут еще сильнее, этого не произошло, а благодаря скидкам и акциям, которые регулярно проводят крупные ритейлеры, в некоторых точках продаж она даже подешевела", - прокомментировал он.

