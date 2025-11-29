Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, заявили в ВАРПЭ - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251129/rossija-865042108.html
Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, заявили в ВАРПЭ
Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, заявили в ВАРПЭ - 29.11.2025, ПРАЙМ
Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, заявили в ВАРПЭ
Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T07:57+0300
2025-11-29T08:18+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865042108.jpg?1764393513
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают снижаться и составляют около 5,5-7 тысяч рублей за кг, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Дефицита красной икры в преддверии новогодних праздников нет: в этом году наши рыбаки добыли почти 336 тысяч тонн тихоокеанских лососей - этого объема более чем достаточно для удовлетворения спроса. В оптовом сегменте цены на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - последовательно снижаются, причем как в регионах вылова, так и в ЦФО. Сейчас они закрепились в диапазоне 5500-7000 рублей за кг", - заверил он. По его словам, резкий скачок цен на красную икру к Новому году стал одной из главных "страшилок" для потребителей. Однако на деле она не подтверждается. К примеру, в прошлом году была самая неудачная за последние 20 лет путина и резкий скачок розничных цен на красную икру, напомнил Зверев. "Несмотря на заявления ряда экспертов о том, что в декабре цены вырастут еще сильнее, этого не произошло, а благодаря скидкам и акциям, которые регулярно проводят крупные ритейлеры, в некоторых точках продаж она даже подешевела", - прокомментировал он.
https://1prime.ru/20251126/poezdka-864956066.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
07:57 29.11.2025 (обновлено: 08:18 29.11.2025)
 
Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, заявили в ВАРПЭ

Глава ВАРПЭ Зверев: дефицита красной икры перед Новым годом в России нет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Дефицита красной икры перед Новым годом в России нет, в оптовом сегменте на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - цены продолжают снижаться и составляют около 5,5-7 тысяч рублей за кг, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Дефицита красной икры в преддверии новогодних праздников нет: в этом году наши рыбаки добыли почти 336 тысяч тонн тихоокеанских лососей - этого объема более чем достаточно для удовлетворения спроса. В оптовом сегменте цены на самые популярные виды красной икры - горбуши, кеты и нерки - последовательно снижаются, причем как в регионах вылова, так и в ЦФО. Сейчас они закрепились в диапазоне 5500-7000 рублей за кг", - заверил он.
По его словам, резкий скачок цен на красную икру к Новому году стал одной из главных "страшилок" для потребителей. Однако на деле она не подтверждается.
К примеру, в прошлом году была самая неудачная за последние 20 лет путина и резкий скачок розничных цен на красную икру, напомнил Зверев. "Несмотря на заявления ряда экспертов о том, что в декабре цены вырастут еще сильнее, этого не произошло, а благодаря скидкам и акциям, которые регулярно проводят крупные ритейлеры, в некоторых точках продаж она даже подешевела", - прокомментировал он.
Табло вылетов в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
АТОР рассказала о самых дорогих поездках по России на Новый год
26 ноября, 14:53
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала