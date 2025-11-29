Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.11.2025
Правительство продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов еще на полгода - до 31 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе кабмина. "В России продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Согласно подписанному постановлению, ограничение будет действовать еще шесть месяцев – с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года", - сообщили в кабмине. На время действия ограничений из страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов. "Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - отметили в кабмине. Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий.
рф, драгоценные металлы, правительство рф
РФ, драгоценные металлы, Правительство РФ
13:33 29.11.2025
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов еще на полгода - до 31 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В России продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Согласно подписанному постановлению, ограничение будет действовать еще шесть месяцев – с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года", - сообщили в кабмине.
На время действия ограничений из страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.
"Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - отметили в кабмине.
Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий.
19 ноября, 14:17
ГД приняла закон об усилении штрафов за операции с драгоценными металлами
ГД приняла закон об усилении штрафов за операции с драгоценными металлами
19 ноября, 14:17
 
РФдрагоценные металлыПравительство РФ
 
 
