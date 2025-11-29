Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Руденя вошел в состав комиссии по вопросам развития Арктики - 29.11.2025
Руденя вошел в состав комиссии по вопросам развития Арктики
2025-11-29T22:05+0300
2025-11-29T22:05+0300
политика
россия
рф
арктика
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя включен в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики ... следующие изменения: включить в состав комиссии полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Руденю И.М. (по согласованию)", - говорится в документе.
рф
арктика
россия, рф, арктика
Политика, РОССИЯ, РФ, АРКТИКА
22:05 29.11.2025
 
Руденя вошел в состав комиссии по вопросам развития Арктики

© РИА Новости . Павел Бедняков
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя включен в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики ... следующие изменения: включить в состав комиссии полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Руденю И.М. (по согласованию)", - говорится в документе.
Путин призвал последовательно усиливать позиции России в Арктике
18 ноября, 14:57
18 ноября, 14:57
 
ПолитикаРОССИЯРФАРКТИКА
 
 
