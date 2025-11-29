https://1prime.ru/20251129/rudenya-865056771.html
Руденя вошел в состав комиссии по вопросам развития Арктики
Руденя вошел в состав комиссии по вопросам развития Арктики
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя включен в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики ... следующие изменения: включить в состав комиссии полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Руденю И.М. (по согласованию)", - говорится в документе.
