РЖД обсуждают закупку вагонов с увеличенными полками

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик в сообщении с материковой частью России и Крымским полуостровом обсуждает закупку вагонов с увеличенными полками и надеется разместить первый заказ уже в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. "Мы сейчас ведем переговоры и о закупке вагонов с увеличенными полками. Считаем для себя, на каких маршрутах они будут наиболее эффективны. Надеемся в 2026 году разместить первый заказ", - заявил Ганов. "Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и длинный вагон купе габарита Т. Длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина - на 28 сантиметров, проход по салону - на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров и составляют почти два метра. Как говорил глава РЖД Олег Белозеров, такие вагоны начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в 2025 году. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.

2025

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, крым, олег белозеров, гранд сервис экспресс, ржд, трансмашхолдинг