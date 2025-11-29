Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД обсуждают закупку вагонов с увеличенными полками
РЖД обсуждают закупку вагонов с увеличенными полками - 29.11.2025, ПРАЙМ
РЖД обсуждают закупку вагонов с увеличенными полками
Железнодорожный перевозчик в сообщении с материковой частью России и Крымским полуостровом обсуждает закупку вагонов с увеличенными полками и надеется... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T04:47+0300
2025-11-29T04:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865040107.jpg?1764380830
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик в сообщении с материковой частью России и Крымским полуостровом обсуждает закупку вагонов с увеличенными полками и надеется разместить первый заказ уже в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"Мы сейчас ведем переговоры и о закупке вагонов с увеличенными полками. Считаем для себя, на каких маршрутах они будут наиболее эффективны. Надеемся в 2026 году разместить первый заказ", - заявил Ганов.
"Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и длинный вагон купе габарита Т. Длина вагона увеличена на 73 сантиметра по сравнению со стандартным, ширина - на 28 сантиметров, проход по салону - на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров и составляют почти два метра. Как говорил глава РЖД Олег Белозеров, такие вагоны начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в 2025 году.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.
 
