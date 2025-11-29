Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов за 2024 год - 29.11.2025
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов за 2024 год
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов за 2024 год - 29.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов за 2024 год
Владельцы земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств не позднее 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год - таким... | 29.11.2025
экономика
фнс россии
фнс
фнс россии, фнс
Экономика, ФНС России, ФНС
00:18 29.11.2025 (обновлено: 00:48 29.11.2025)
 
Россиянам напомнили о сроках оплаты имущественных налогов за 2024 год

Налогоплательщикам осталось три дня на оплату имущественных налогов за 2024 год

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Владельцы земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств не позднее 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год - таким образом, на это у них осталось три дня.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба разослала в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале "Госуслуги".
Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах, напомнила в беседе с РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. "В зависимости от региона размер налога на имущество может меняться: местные власти вправе установить более низкую налоговую ставку или сделать дополнительные льготы для некоторых категорий налогоплательщиков", - отметила эксперт.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС России или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах".
 
Заголовок открываемого материала