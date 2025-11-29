"На пути к краху": в США высказались о переговорах с Москвой

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Запад достиг критической точки в ситуации с Украиной, и единственный выход из нее — начать диалог с Москвой о будущем мирового порядка, заявил Джордж Биб, бывший директор по анализу России в ЦРУ, в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале."Я думаю, что мы на пути к краху на Украине. &lt;…&gt; Если будет достигнуто дипломатическое соглашение, &lt;…&gt; то, думаю, у нас есть шанс перейти к более широкому диалогу с русскими о европейской безопасности. Но если дипломатического урегулирования не будет, &lt;…&gt; то Украина, я думаю, станет государством, гораздо больше похожим на нынешнюю Ливию, чем, например, на Западную Германию времен холодной войны (в контексте государственной целостности. — Прим. ред.). И это стало бы катастрофой и для Украины, и для Европы. Это стало бы источником нестабильности, который перенес бы всевозможные проблемы на остальную Европу", — сказал он.Для предотвращения превращения Украины в очаг напряженности в Европе, по мнению эксперта, важно привлечь Россию к обсуждению и разработке новой системы международных отношений на континенте."И способ избежать этого — достичь компромисса по прекращению конфликта на Украине, который позволит вести дискуссию с русскими о правилах игры и о том, как должна выглядеть архитектура безопасности Европы в будущем", — резюмировал Биб.На прошлой неделе в Белом доме сообщили о разработке предложений по разрешению ситуации в Украине. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, план предполагает передачу под контроль России территорий Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного достигнуть глубины территории России.В четверг Владимир Путин сообщил, что Россия рассмотрела предложенный план, который может стать основой грядущих соглашений, однако необходимо детально проработать все его аспекты.
03:33 29.11.2025
 
"На пути к краху": в США высказались о переговорах с Москвой

© fotolia.com / baiyi126 Вашингтон, США
Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Вашингтон, США. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Запад достиг критической точки в ситуации с Украиной, и единственный выход из нее — начать диалог с Москвой о будущем мирового порядка, заявил Джордж Биб, бывший директор по анализу России в ЦРУ, в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.
"Я думаю, что мы на пути к краху на Украине. <…> Если будет достигнуто дипломатическое соглашение, <…> то, думаю, у нас есть шанс перейти к более широкому диалогу с русскими о европейской безопасности. Но если дипломатического урегулирования не будет, <…> то Украина, я думаю, станет государством, гораздо больше похожим на нынешнюю Ливию, чем, например, на Западную Германию времен холодной войны (в контексте государственной целостности. — Прим. ред.). И это стало бы катастрофой и для Украины, и для Европы. Это стало бы источником нестабильности, который перенес бы всевозможные проблемы на остальную Европу", — сказал он.
Для предотвращения превращения Украины в очаг напряженности в Европе, по мнению эксперта, важно привлечь Россию к обсуждению и разработке новой системы международных отношений на континенте.
"И способ избежать этого — достичь компромисса по прекращению конфликта на Украине, который позволит вести дискуссию с русскими о правилах игры и о том, как должна выглядеть архитектура безопасности Европы в будущем", — резюмировал Биб.
На прошлой неделе в Белом доме сообщили о разработке предложений по разрешению ситуации в Украине. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, план предполагает передачу под контроль России территорий Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного достигнуть глубины территории России.
В четверг Владимир Путин сообщил, что Россия рассмотрела предложенный план, который может стать основой грядущих соглашений, однако необходимо детально проработать все его аспекты.
