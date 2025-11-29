https://1prime.ru/20251129/ssha-865039513.html

"Разрушить и покорить": в США жестко высказались об уничтожении России

"Разрушить и покорить": в США жестко высказались об уничтожении России - 29.11.2025, ПРАЙМ

"Разрушить и покорить": в США жестко высказались об уничтожении России

На поле сражений в Украине терпит крах стратегическая инициатива Запада по сдерживанию России, а киевский режима, используемый в этих целях, близок к... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T03:59+0300

2025-11-29T03:59+0300

2025-11-29T03:59+0300

мировая экономика

запад

нато

цру

украина

мид рф

москва

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. На поле сражений в Украине терпит крах стратегическая инициатива Запада по сдерживанию России, а киевский режима, используемый в этих целях, близок к ликвидации, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале."Конфликт с Украиной — не просто единичный случай. Это часть гораздо более широкой стратегии. Запад борется за свою экономику, борется за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает. Проигрывает на всех фронтах, особенно на экономическом. Поэтому этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию", — сказал он.По мнению аналитика, поражение Запада связано с крахом украинского проекта, и предпринимаемые шаги по его поддержке являются бесполезными."А украинский проект затонул. Он столкнулся с айсбергом, тонет, и удержать его на плаву невозможно. И вот мы все спешим к спасательным шлюпкам, но их у нас не хватает", — заключил Джонсон.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность сил НАТО близ своих западных рубежей. Альянс демонстрирует усиление своих инициатив и называет это мерами по сдерживанию российской угрозы. В ответ на это, Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу наращивания военных потенциалов НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что Россия готова обсуждать вопросы с альянсом на основе равноправия, при этом Запад обязан прекратить политику милитаризации региона.

https://1prime.ru/20251127/ssha-864979047.html

https://1prime.ru/20251129/ssha-865038993.html

запад

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, нато, цру, украина, мид рф, москва, общество