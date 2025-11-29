Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разрушить и покорить": в США жестко высказались об уничтожении России
"Разрушить и покорить": в США жестко высказались об уничтожении России
На поле сражений в Украине терпит крах стратегическая инициатива Запада по сдерживанию России, а киевский режима, используемый в этих целях, близок к... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T03:59+0300
2025-11-29T03:59+0300
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. На поле сражений в Украине терпит крах стратегическая инициатива Запада по сдерживанию России, а киевский режима, используемый в этих целях, близок к ликвидации, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале."Конфликт с Украиной — не просто единичный случай. Это часть гораздо более широкой стратегии. Запад борется за свою экономику, борется за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает. Проигрывает на всех фронтах, особенно на экономическом. Поэтому этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию", — сказал он.По мнению аналитика, поражение Запада связано с крахом украинского проекта, и предпринимаемые шаги по его поддержке являются бесполезными."А украинский проект затонул. Он столкнулся с айсбергом, тонет, и удержать его на плаву невозможно. И вот мы все спешим к спасательным шлюпкам, но их у нас не хватает", — заключил Джонсон.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность сил НАТО близ своих западных рубежей. Альянс демонстрирует усиление своих инициатив и называет это мерами по сдерживанию российской угрозы. В ответ на это, Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу наращивания военных потенциалов НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что Россия готова обсуждать вопросы с альянсом на основе равноправия, при этом Запад обязан прекратить политику милитаризации региона.
03:59 29.11.2025
 
"Разрушить и покорить": в США жестко высказались об уничтожении России

Экс-офицер ЦРУ Джонсон заявил о провале западной стратегии ослабления России

© РИА Новости . Владимир Трефилов
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
НАТО, Россия, США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. На поле сражений в Украине терпит крах стратегическая инициатива Запада по сдерживанию России, а киевский режима, используемый в этих целях, близок к ликвидации, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью блогеру Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Конфликт с Украиной — не просто единичный случай. Это часть гораздо более широкой стратегии. Запад борется за свою экономику, борется за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает. Проигрывает на всех фронтах, особенно на экономическом. Поэтому этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию", — сказал он.
По мнению аналитика, поражение Запада связано с крахом украинского проекта, и предпринимаемые шаги по его поддержке являются бесполезными.
"А украинский проект затонул. Он столкнулся с айсбергом, тонет, и удержать его на плаву невозможно. И вот мы все спешим к спасательным шлюпкам, но их у нас не хватает", — заключил Джонсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность сил НАТО близ своих западных рубежей. Альянс демонстрирует усиление своих инициатив и называет это мерами по сдерживанию российской угрозы. В ответ на это, Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу наращивания военных потенциалов НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что Россия готова обсуждать вопросы с альянсом на основе равноправия, при этом Запад обязан прекратить политику милитаризации региона.
