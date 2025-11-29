Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре - 29.11.2025
ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре
ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре - 29.11.2025, ПРАЙМ
ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре
ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре на уровне 16,5% годовых, однако не исключает, что регулятор на последнем заседании этого года может... | 29.11.2025, ПРАЙМ
банки
финансы
россия
рф
втб
банк россия
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре на уровне 16,5% годовых, однако не исключает, что регулятор на последнем заседании этого года может символически снизить ставку в качестве "новогоднего подарка", заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Сейчас в наши планы мы закладываем сохранение на последнем заседании этого года ключевой ставки на уровне 16,5%. То есть год мы закончим с сегодняшним уровнем ставки. Может быть, будет сделано символическое снижение как новогодний подарок - это принципиально не поменяет переход к краткосрочной осторожности в смягчении ДКП", - сказал он. Пьянов также отметил, что в следующем году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 15%. "И снижение будет весьма плавным и смещено к концу 2026 года, когда дойдет до 13%", - подчеркнул банкир. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
рф
банки, финансы, россия, рф, втб, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, ВТБ, банк Россия
08:32 29.11.2025
 
ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре

Первый зампред ВТБ Пьянов: ЦБ в декабре может символически снизить ключевую ставку

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре на уровне 16,5% годовых, однако не исключает, что регулятор на последнем заседании этого года может символически снизить ставку в качестве "новогоднего подарка", заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Сейчас в наши планы мы закладываем сохранение на последнем заседании этого года ключевой ставки на уровне 16,5%. То есть год мы закончим с сегодняшним уровнем ставки. Может быть, будет сделано символическое снижение как новогодний подарок - это принципиально не поменяет переход к краткосрочной осторожности в смягчении ДКП", - сказал он.
Пьянов также отметил, что в следующем году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 15%. "И снижение будет весьма плавным и смещено к концу 2026 года, когда дойдет до 13%", - подчеркнул банкир.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
В Госдуме предложили уменьшать процент по кредитам при снижении ставки
БанкиФинансыРОССИЯРФВТБбанк Россия
 
 
