ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре
ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре
2025-11-29T08:32+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре на уровне 16,5% годовых, однако не исключает, что регулятор на последнем заседании этого года может символически снизить ставку в качестве "новогоднего подарка", заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Сейчас в наши планы мы закладываем сохранение на последнем заседании этого года ключевой ставки на уровне 16,5%. То есть год мы закончим с сегодняшним уровнем ставки. Может быть, будет сделано символическое снижение как новогодний подарок - это принципиально не поменяет переход к краткосрочной осторожности в смягчении ДКП", - сказал он. Пьянов также отметил, что в следующем году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 15%. "И снижение будет весьма плавным и смещено к концу 2026 года, когда дойдет до 13%", - подчеркнул банкир. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
