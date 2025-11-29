https://1prime.ru/20251129/stavka-865043570.html

ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре

ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре - 29.11.2025, ПРАЙМ

ВТБ прогнозирует символическое снижение ключевой ставки ЦБ в декабре

ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре на уровне 16,5% годовых, однако не исключает, что регулятор на последнем заседании этого года может... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T08:32+0300

2025-11-29T08:32+0300

2025-11-29T08:32+0300

банки

финансы

россия

рф

втб

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863527842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d2edd4edf0e76461905a334903e90a1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре на уровне 16,5% годовых, однако не исключает, что регулятор на последнем заседании этого года может символически снизить ставку в качестве "новогоднего подарка", заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Сейчас в наши планы мы закладываем сохранение на последнем заседании этого года ключевой ставки на уровне 16,5%. То есть год мы закончим с сегодняшним уровнем ставки. Может быть, будет сделано символическое снижение как новогодний подарок - это принципиально не поменяет переход к краткосрочной осторожности в смягчении ДКП", - сказал он. Пьянов также отметил, что в следующем году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 15%. "И снижение будет весьма плавным и смещено к концу 2026 года, когда дойдет до 13%", - подчеркнул банкир. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.

https://1prime.ru/20251128/gosduma-865008163.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, рф, втб, банк россия