Эксперт рассказал, как правильно купить страховку перед путешествием - 29.11.2025
Эксперт рассказал, как правильно купить страховку перед путешествием
2025-11-29T09:37+0300
2025-11-29T09:37+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Покупка страхового полиса перед путешествием давно стало нормой для россиян, но туристы при наступлении страхового случая часто допускают одни и те же ошибки, которые приводят к лишним тратам, усложняют урегулирование и могут повлечь отказы в выплатах, рассказал РИА Новости директор по развитию тревел-направления страховой компании "Лучи" Виталий Калинин. "Первый шаг следует сделать еще до начала путешествия — внимательно изучить условия страхового договора", - сказал эксперт. Большинство споров, по его словам, возникает из-за того, что путешественники не знают о существовании лимитов, франшиз или исключений. Калинин советует составить краткую памятку по полису перед поездкой: виды помощи, которые покрываются, лимиты по услугам, телефон горячей линии, список исключений. Этот документ лучше хранить вместе с полисом. При наступлении страхового случая за рубежом необходимо, как можно быстрее связаться со своей страховой компанией. Причем турист не должен сам искать доктора, звонок страховщику – это первое, что нужно сделать. "Турист должен сразу набрать номер горячей линии, указанный в полисе. Страховая организует прямые расчеты с клиникой, и человеку не придется оплачивать лечение самостоятельно. Если этот шаг пропустить, есть риск, что сумма будет возмещена не полностью или в выплате и вовсе откажут", — пояснил Калинин. Эксперт напомнил, что туристу не стоит самостоятельно искать клинику, оплачивать услуги или организовывать транспортировку. "У страховщика есть партнеры по всему миру — клиники, эвакуационные службы, аптеки. Это фиксированные тарифы и проверенные условия. Самостоятельные расходы обычно выше, и страховая может компенсировать их не полностью. Через сервисный центр можно организовать подбор медучреждения, оплату лечения по прямым расчетам, транспортировку, а при необходимости — эвакуацию или репатриацию", — пояснил он. Если турист оплатил медицинские услуги сам, для получения компенсации ему потребуется полный комплекта медицинских документов. Именно на основании официальных бумаг страховая оценивает обстоятельства и стоимость оказанной помощи. "В медучреждении туристу нужно запросить справку или выписку с диагнозом, перечнем процедур и назначений, датой обращения, подписью врача и печатью клиники. Подробность этих документов напрямую влияет на скорость урегулирования: чем точнее зафиксированы услуги, тем быстрее будет произведена компенсация", – объяснил эксперт. Калинин подчеркнул, что страховая компания принимает решения только на основе документальных подтверждений. "Квитанции, счета, медицинские заключения, протоколы полиции, фотографии повреждений или места происшествия — все это необходимо сохранять до завершения урегулирования. Отсутствие доказательств часто становится причиной отказов или снижения выплаты", – сказал он. "Проблемы возникают тогда, когда турист пытается заменить документы устными объяснениями. Без письменных подтверждений у страховщика нет юридических оснований для выплаты", — добавил эксперт. "Немедленное уведомление страховщика, четкое следование его инструкциям и тщательная фиксация всех обстоятельств и расходов — вот три ключевых принципа, которые обеспечивают своевременную помощь и минимизацию финансовых потерь", — резюмировал Калинин.
2025
09:37 29.11.2025
 
Эксперт рассказал, как правильно купить страховку перед путешествием

"Первый шаг следует сделать еще до начала путешествия — внимательно изучить условия страхового договора", - сказал эксперт. Большинство споров, по его словам, возникает из-за того, что путешественники не знают о существовании лимитов, франшиз или исключений. Калинин советует составить краткую памятку по полису перед поездкой: виды помощи, которые покрываются, лимиты по услугам, телефон горячей линии, список исключений. Этот документ лучше хранить вместе с полисом.
При наступлении страхового случая за рубежом необходимо, как можно быстрее связаться со своей страховой компанией. Причем турист не должен сам искать доктора, звонок страховщику – это первое, что нужно сделать.
"Турист должен сразу набрать номер горячей линии, указанный в полисе. Страховая организует прямые расчеты с клиникой, и человеку не придется оплачивать лечение самостоятельно. Если этот шаг пропустить, есть риск, что сумма будет возмещена не полностью или в выплате и вовсе откажут", — пояснил Калинин.
Эксперт напомнил, что туристу не стоит самостоятельно искать клинику, оплачивать услуги или организовывать транспортировку. "У страховщика есть партнеры по всему миру — клиники, эвакуационные службы, аптеки. Это фиксированные тарифы и проверенные условия. Самостоятельные расходы обычно выше, и страховая может компенсировать их не полностью. Через сервисный центр можно организовать подбор медучреждения, оплату лечения по прямым расчетам, транспортировку, а при необходимости — эвакуацию или репатриацию", — пояснил он.
Если турист оплатил медицинские услуги сам, для получения компенсации ему потребуется полный комплекта медицинских документов. Именно на основании официальных бумаг страховая оценивает обстоятельства и стоимость оказанной помощи.
"В медучреждении туристу нужно запросить справку или выписку с диагнозом, перечнем процедур и назначений, датой обращения, подписью врача и печатью клиники. Подробность этих документов напрямую влияет на скорость урегулирования: чем точнее зафиксированы услуги, тем быстрее будет произведена компенсация", – объяснил эксперт.
Калинин подчеркнул, что страховая компания принимает решения только на основе документальных подтверждений. "Квитанции, счета, медицинские заключения, протоколы полиции, фотографии повреждений или места происшествия — все это необходимо сохранять до завершения урегулирования. Отсутствие доказательств часто становится причиной отказов или снижения выплаты", – сказал он.
"Проблемы возникают тогда, когда турист пытается заменить документы устными объяснениями. Без письменных подтверждений у страховщика нет юридических оснований для выплаты", — добавил эксперт.
"Немедленное уведомление страховщика, четкое следование его инструкциям и тщательная фиксация всех обстоятельств и расходов — вот три ключевых принципа, которые обеспечивают своевременную помощь и минимизацию финансовых потерь", — резюмировал Калинин.
