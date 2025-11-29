Дважды атакованный в Черном море танкер буксируют к берегам Турции

https://1prime.ru/20251129/tanker-865054153.html

СТАМБУЛ, 29 ноя - ПРАЙМ. Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к турецким берегам, он прибудет 1 декабря, сообщило управление мореходства Турции в пресс-релизе, полученном РИА Новости. В пятницу турецкое управление мореходства заявило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от турецких берегов из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа успешно эвакуировали. Позже экипаж танкера Virat под флагом Гамбии объявил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару, на борту находятся 20 членов экипажа, которые решили, что не будут покидать судно. В субботу он подвергся новой атаке от безэкипажных морских катеров, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза турецкого минтранса. "Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17.45 мск. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13.00", - говорится в сообщении ведомства. Относительно Kairos управление отметило, что пожар на его борту продолжают тушить. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в пятницу не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у турецких берегов в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаках с применением БПЛА или безэкипажных катеров. Он уточнил, что оба танкера шли пустыми в Россию.

