ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье - 29.11.2025
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье - 29.11.2025
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. | 29.11.2025
2025-11-29T10:20+0300
2025-11-29T10:20+0300
газ
россия
украина
московская область
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области", - говорится в сообщении ведомства. В Серпуховском районе "в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 года рождения", сообщили в ФСБ. По информации ведомства, в ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства. "По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", - сообщили в ФСБ.
https://1prime.ru/20251121/terakt-864786822.html
украина
московская область
газ, россия, украина, московская область, фсб
Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, Московская область, ФСБ
10:20 29.11.2025
 
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - 29.11.2025
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ФСБ сообщила, что предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области", - говорится в сообщении ведомства.
В Серпуховском районе "в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 года рождения", сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, в ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства.
"По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину", - сообщили в ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ
В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях
21 ноября, 10:50
21 ноября, 10:50
 
ГазРОССИЯУКРАИНАМосковская областьФСБ
 
 
