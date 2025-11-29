https://1prime.ru/20251129/tramp-865049873.html

Трамп призвал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. "Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

