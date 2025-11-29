https://1prime.ru/20251129/tramp-865052341.html
Трамп попросил республиканцев правильно рассказывать о ценах на лекарства
2025-11-29T18:37+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от республиканцев правильно рассказывать о снижении цен на лекарства на 500%, чтобы не проиграть в следующем году конгресс, ранее его бывшая сторонница предупреждала, что поражение на выборах-2026 приведет к попытке импичмента американского лидера. Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, благодаря его усилиям цены на лекарства падают "до невиданных ранее уровней 500%, 600%, 700% и больше". "Республиканцы, помните, это мы сделали, никто больше. Это революция в медицине, самая большая и важная. Если эту историю правильно рассказать, мы должны выиграть промежуточные выборы с рекордными показателями", - написал Трамп, назвав себя "президентом за доступность". Возможное поражение Республиканской партии на выборах в конгресс США 2026 года приведет к необходимости защищать Трампа от импичмента, заявила ранее уходящая в отставку на фоне конфликта с американским лидером член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
