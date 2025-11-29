https://1prime.ru/20251129/ukraina-865049727.html
В Раде исключили влияние отставки Ермака на переговоры по Украине
В Раде исключили влияние отставки Ермака на переговоры по Украине
В Раде исключили влияние отставки Ермака на переговоры по Украине
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко исключил влияние отставки Андрея Ермака
2025-11-29T16:13+0300
2025-11-29T16:13+0300
2025-11-29T16:13+0300
общество
мировая экономика
украина
владимир зеленский
набу
new york times
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко исключил влияние отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского на переговоры по урегулированию украинского конфликта. В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении. "Переговоры - это командная работа. Если один человек выбывает, механизм не меняется", - заявил Мережко, слова которого привела газета New York Times.
украина
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, New York Times
В Раде исключили влияние отставки Ермака на переговоры по Украине
Депутат Рады Мережко: отставка Ермака не повлияет на переговоры по урегулированию