В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320
2025-11-29T01:21+0300
2025-11-29T01:21+0300
2025-11-29T01:29+0300
бизнес
великобритания
сша
airbus
a320neo
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Ряд авиарейсов может быть перенесен или отменен в Великобритании на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320, сообщило британское управление гражданской авиации. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. "Этот сбой касается некоторых самолетов A320, которые зарегистрированы в Великобритании, и (принадлежат – ред.) ряду британских авиакомпании… мера, скорее всего, приведет к тому, что, к сожалению, некоторые рейсы будут отменены или перенесены", - говорится в сообщении британского управления гражданской авиации. Управление также посоветовало гражданам, планирующим перелеты в ближайшее время, уточнить у авиакомпаний, будут ли затронуты их рейсы.
