Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320 - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251129/velikobritanija-865038008.html
В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320
В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320 - 29.11.2025, ПРАЙМ
В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320
Ряд авиарейсов может быть перенесен или отменен в Великобритании на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320, сообщило... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T01:21+0300
2025-11-29T01:29+0300
бизнес
великобритания
сша
airbus
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865038008.jpg?1764368977
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Ряд авиарейсов может быть перенесен или отменен в Великобритании на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320, сообщило британское управление гражданской авиации. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. "Этот сбой касается некоторых самолетов A320, которые зарегистрированы в Великобритании, и (принадлежат – ред.) ряду британских авиакомпании… мера, скорее всего, приведет к тому, что, к сожалению, некоторые рейсы будут отменены или перенесены", - говорится в сообщении британского управления гражданской авиации. Управление также посоветовало гражданам, планирующим перелеты в ближайшее время, уточнить у авиакомпаний, будут ли затронуты их рейсы.
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, великобритания, сша, airbus, a320neo
Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Airbus, A320neo
01:21 29.11.2025 (обновлено: 01:29 29.11.2025)
 
В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320

В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за необходимости замены ПО Airbus 320

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Ряд авиарейсов может быть перенесен или отменен в Великобритании на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320, сообщило британское управление гражданской авиации.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов.
"Этот сбой касается некоторых самолетов A320, которые зарегистрированы в Великобритании, и (принадлежат – ред.) ряду британских авиакомпании… мера, скорее всего, приведет к тому, что, к сожалению, некоторые рейсы будут отменены или перенесены", - говорится в сообщении британского управления гражданской авиации.
Управление также посоветовало гражданам, планирующим перелеты в ближайшее время, уточнить у авиакомпаний, будут ли затронуты их рейсы.
 
БизнесВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАAirbusA320neo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала