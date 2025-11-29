https://1prime.ru/20251129/velikobritanija-865038008.html

В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320

В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320 - 29.11.2025, ПРАЙМ

В Великобритании могут отменить ряд авиарейсов из-за сбоя в ПО Airbus 320

Ряд авиарейсов может быть перенесен или отменен в Великобритании на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320, сообщило... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T01:21+0300

2025-11-29T01:21+0300

2025-11-29T01:29+0300

бизнес

великобритания

сша

airbus

a320neo

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865038008.jpg?1764368977

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Ряд авиарейсов может быть перенесен или отменен в Великобритании на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320, сообщило британское управление гражданской авиации. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. "Этот сбой касается некоторых самолетов A320, которые зарегистрированы в Великобритании, и (принадлежат – ред.) ряду британских авиакомпании… мера, скорее всего, приведет к тому, что, к сожалению, некоторые рейсы будут отменены или перенесены", - говорится в сообщении британского управления гражданской авиации. Управление также посоветовало гражданам, планирующим перелеты в ближайшее время, уточнить у авиакомпаний, будут ли затронуты их рейсы.

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, великобритания, сша, airbus, a320neo