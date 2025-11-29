Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе - 29.11.2025
МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе
МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе
МЕХИКО, 29 ноя - ПРАЙМ. США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил лава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США", - написал министр в своем блоге в соцсети Х. По словам Родригеса, происходящее является частью "эскалации военной агрессии и психологической войны" против Венесуэлы, направленной на "силовое свержение законного правительства этой братской нации". В Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.
ПРАЙМ
17:49 29.11.2025 (обновлено: 17:50 29.11.2025)
 
МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе

Глава МИД Кубы Родригес Паррилья: США создают помехи в воздушном пространстве Венесуэлы

© РИА Новости . Фото Эдуарда ПесоваГавана, Куба
Гавана, Куба - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Гавана, Куба. Архивное фото
© РИА Новости . Фото Эдуарда Песова
МЕХИКО, 29 ноя - ПРАЙМ. США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил лава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США", - написал министр в своем блоге в соцсети Х.
По словам Родригеса, происходящее является частью "эскалации военной агрессии и психологической войны" против Венесуэлы, направленной на "силовое свержение законного правительства этой братской нации".
В Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.
Трамп призвал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым
