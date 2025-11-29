https://1prime.ru/20251129/venesuela-865051508.html

МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе

МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе - 29.11.2025, ПРАЙМ

МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе

США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T17:49+0300

2025-11-29T17:49+0300

2025-11-29T17:50+0300

мировая экономика

общество

венесуэла

карибский регион

сша

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865051342_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_09f04c7cf71da931169a4b32a14f538b.jpg

МЕХИКО, 29 ноя - ПРАЙМ. США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил лава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США", - написал министр в своем блоге в соцсети Х. По словам Родригеса, происходящее является частью "эскалации военной агрессии и психологической войны" против Венесуэлы, направленной на "силовое свержение законного правительства этой братской нации". В Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.

https://1prime.ru/20251129/tramp-865049873.html

венесуэла

карибский регион

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , венесуэла, карибский регион, сша, мид