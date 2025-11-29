https://1prime.ru/20251129/venesuela-865051508.html
МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе
МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе - 29.11.2025, ПРАЙМ
МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе
США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T17:49+0300
2025-11-29T17:49+0300
2025-11-29T17:50+0300
мировая экономика
общество
венесуэла
карибский регион
сша
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865051342_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_09f04c7cf71da931169a4b32a14f538b.jpg
МЕХИКО, 29 ноя - ПРАЙМ. США в связи с развёртыванием своих сил в Карибском регионе создают электромагнитные помехи, это особенно касается венесуэльского воздушного пространства, заявил лава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Осуждаем продолжающееся электромагнитное вмешательство в Карибском регионе, особенно над воздушным пространством Венесуэлы, вызванное оскорбительным и чрезвычайным военным развертыванием США", - написал министр в своем блоге в соцсети Х. По словам Родригеса, происходящее является частью "эскалации военной агрессии и психологической войны" против Венесуэлы, направленной на "силовое свержение законного правительства этой братской нации". В Гаване ранее неоднократно предупреждали о рисках дестабилизации в регионе и заявляли о поддержке суверенитета Венесуэлы.
https://1prime.ru/20251129/tramp-865049873.html
венесуэла
карибский регион
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865051342_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_2307e6cfe9e1073841fa6bdd5672451f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , венесуэла, карибский регион, сша, мид
Мировая экономика, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, Карибский регион, США, МИД
МИД Кубы обвинил США в создании электромагнитных помех в Карибском регионе
Глава МИД Кубы Родригес Паррилья: США создают помехи в воздушном пространстве Венесуэлы