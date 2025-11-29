Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США продают билеты в Венесуэлу после закрытия воздушного пространства - 29.11.2025, ПРАЙМ
В США продают билеты в Венесуэлу после закрытия воздушного пространства
В США продают билеты в Венесуэлу после закрытия воздушного пространства - 29.11.2025, ПРАЙМ
В США продают билеты в Венесуэлу после закрытия воздушного пространства
Сайты по продаже авиабилетов предлагают в ближайшие дни долететь из США до Каракаса за 30 часов и тысячу долларов после объявления президентом Дональдом Трампом | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T18:01+0300
2025-11-29T18:01+0300
бизнес
мировая экономика
венесуэла
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя – ПРАЙМ. Сайты по продаже авиабилетов предлагают в ближайшие дни долететь из США до Каракаса за 30 часов и тысячу долларов после объявления президентом Дональдом Трампом о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, установило РИА Новости. Ранее американское управление по контролю за авиацией предупредило компании о потенциально опасной ситуации в небе над Венесуэлой. Трамп в субботу заявил "всем авиакомпаниям, пилотам, наркодилерам и торговцам людьми следует расценивать воздушное пространство Венесуэлы и прилегающее закрытым полностью". В воскресенье добраться до Каракаса из США воздушным транспортом можно из полутора десятков аэропортов, следует из данных сайта-агрегатора по продаже билетов, в понедельник из двух десятков. Ближайший рейс из Вашингтона: незадолго до полудня воскресенья самолет в Майами, там 23 часа ожидания, три часа полета до Кюрасао, 20 часов ожидания и 45 минут до Каракаса. Почти 50 часов в пути по цене около тысячи долларов. Cамый дешевый билет из США в столицу Венесуэлы на понедельник тоже из Вашингтона, но улететь можно из десятка городов. Прямых рейсов нет. До Каракаса летает, в частности, колумбийский лоукостер.
бизнес, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
18:01 29.11.2025
 
В США продают билеты в Венесуэлу после закрытия воздушного пространства

Интернет-агрегаторы предлагают долететь до Каракаса за 30 часов и тысячу долларов

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
ВАШИНГТОН, 29 ноя – ПРАЙМ. Сайты по продаже авиабилетов предлагают в ближайшие дни долететь из США до Каракаса за 30 часов и тысячу долларов после объявления президентом Дональдом Трампом о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой, установило РИА Новости.
Ранее американское управление по контролю за авиацией предупредило компании о потенциально опасной ситуации в небе над Венесуэлой. Трамп в субботу заявил "всем авиакомпаниям, пилотам, наркодилерам и торговцам людьми следует расценивать воздушное пространство Венесуэлы и прилегающее закрытым полностью".
В воскресенье добраться до Каракаса из США воздушным транспортом можно из полутора десятков аэропортов, следует из данных сайта-агрегатора по продаже билетов, в понедельник из двух десятков.
Ближайший рейс из Вашингтона: незадолго до полудня воскресенья самолет в Майами, там 23 часа ожидания, три часа полета до Кюрасао, 20 часов ожидания и 45 минут до Каракаса. Почти 50 часов в пути по цене около тысячи долларов.
Cамый дешевый билет из США в столицу Венесуэлы на понедельник тоже из Вашингтона, но улететь можно из десятка городов. Прямых рейсов нет. До Каракаса летает, в частности, колумбийский лоукостер.
Трамп призвал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым
Трамп призвал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым
