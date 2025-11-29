Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство - 29.11.2025, ПРАЙМ
Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство
общество
венесуэла
сша
вашингтон
оон
икао
МЕХИКО, 29 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла потребовала от США уважать её воздушное пространство и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы, говорится в опубликованном коммюнике правительства. "Венесуэла требует неукоснительного уважения к своему воздушному пространству, защищённому нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтверждённому Чикагской конвенцией 1944 года", - говорится в документе. Власти республики решительностью отвергли публичное заявление, распространённое сегодня в социальных сетях президентом Соединённых Штатов, в котором "он пытается экстерриториально применить нелегитимную юрисдикцию США в отношении Венесуэлы, самонадеянно пытаясь отдавать приказы и угрожать суверенитету национального воздушного пространства, территориальной целостности, авиационной безопасности и полной суверенности венесуэльского государства". "Венесуэла заявляет всему миру, что такие утверждения представляют собой явную угрозу применения силы, однозначно запрещённую Статьёй 2, пунктом 4 Устава Организации Объединённых Наций" - заявили в правительстве Венесуэлы. Каракас призвал международное сообщество, суверенные правительства мира, ООН и многосторонние органы решительно отвергнуть этот "аморальный акт агрессии". "Венесуэла сумеет ответить достойно, законно и со всей силой, которую предоставляет международное право и антиимпериалистический дух нашего народа. Венесуэла продолжит в полной мере осуществлять свой суверенитет, защищённый международным правом, во всём своём воздушном пространстве", - говорится в коммюнике.
венесуэла
сша
вашингтон
общество , венесуэла, сша, вашингтон, оон, икао
Общество , ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, ООН, ИКАО
22:50 29.11.2025
 
Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство

Правительство Венесуэлы потребовало от США уважать ее воздушное пространство

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
МЕХИКО, 29 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла потребовала от США уважать её воздушное пространство и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы, говорится в опубликованном коммюнике правительства.
"Венесуэла требует неукоснительного уважения к своему воздушному пространству, защищённому нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтверждённому Чикагской конвенцией 1944 года", - говорится в документе.
Власти республики решительностью отвергли публичное заявление, распространённое сегодня в социальных сетях президентом Соединённых Штатов, в котором "он пытается экстерриториально применить нелегитимную юрисдикцию США в отношении Венесуэлы, самонадеянно пытаясь отдавать приказы и угрожать суверенитету национального воздушного пространства, территориальной целостности, авиационной безопасности и полной суверенности венесуэльского государства".
"Венесуэла заявляет всему миру, что такие утверждения представляют собой явную угрозу применения силы, однозначно запрещённую Статьёй 2, пунктом 4 Устава Организации Объединённых Наций" - заявили в правительстве Венесуэлы.
Каракас призвал международное сообщество, суверенные правительства мира, ООН и многосторонние органы решительно отвергнуть этот "аморальный акт агрессии".
"Венесуэла сумеет ответить достойно, законно и со всей силой, которую предоставляет международное право и антиимпериалистический дух нашего народа. Венесуэла продолжит в полной мере осуществлять свой суверенитет, защищённый международным правом, во всём своём воздушном пространстве", - говорится в коммюнике.
В США продают билеты в Венесуэлу после закрытия воздушного пространства
