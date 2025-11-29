https://1prime.ru/20251129/venesuela-865057400.html

Венесуэла потребовала от США уважать ее воздушное пространство

МЕХИКО, 29 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла потребовала от США уважать её воздушное пространство и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы, говорится в опубликованном коммюнике правительства. "Венесуэла требует неукоснительного уважения к своему воздушному пространству, защищённому нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и подтверждённому Чикагской конвенцией 1944 года", - говорится в документе. Власти республики решительностью отвергли публичное заявление, распространённое сегодня в социальных сетях президентом Соединённых Штатов, в котором "он пытается экстерриториально применить нелегитимную юрисдикцию США в отношении Венесуэлы, самонадеянно пытаясь отдавать приказы и угрожать суверенитету национального воздушного пространства, территориальной целостности, авиационной безопасности и полной суверенности венесуэльского государства". "Венесуэла заявляет всему миру, что такие утверждения представляют собой явную угрозу применения силы, однозначно запрещённую Статьёй 2, пунктом 4 Устава Организации Объединённых Наций" - заявили в правительстве Венесуэлы. Каракас призвал международное сообщество, суверенные правительства мира, ООН и многосторонние органы решительно отвергнуть этот "аморальный акт агрессии". "Венесуэла сумеет ответить достойно, законно и со всей силой, которую предоставляет международное право и антиимпериалистический дух нашего народа. Венесуэла продолжит в полной мере осуществлять свой суверенитет, защищённый международным правом, во всём своём воздушном пространстве", - говорится в коммюнике.

