https://1prime.ru/20251129/vengriya-865053801.html

В Венгрии на неделю продлили нацконсультацию по налогам

В Венгрии на неделю продлили нацконсультацию по налогам - 29.11.2025, ПРАЙМ

В Венгрии на неделю продлили нацконсультацию по налогам

Национальная консультация в Венгрии, посвященная повышению налогов и возможному отказу от энергоносителей из России, продлена на неделю, до 7 декабря, заявил... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T20:21+0300

2025-11-29T20:21+0300

2025-11-29T20:21+0300

экономика

россия

венгрия

брюссель

украина

виктор орбан

мвф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg

БУДАПЕШТ, 29 ноя - ПРАЙМ. Национальная консультация в Венгрии, посвященная повышению налогов и возможному отказу от энергоносителей из России, продлена на неделю, до 7 декабря, заявил парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги. В Венгрии 1 октября стартовала очередная национальная консультация, в ходе которой граждан страны спрашивают об их отношении к налоговой политике и возможном отказе от российских энергоносителей. Идею проведения консультации высказал премьер-министр Виктор Орбан после того, как в интернет утекли планы венгерской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, сократить налоговые льготы для населения в случае прихода к власти после парламентских выборов в апреле 2026 года. Изначально консультация должна была завершиться 30 ноября. "Мы решили продлить срок национальной консультации на неделю, до 7 декабря, чтобы как можно больше людей могли выступить против повышения налогов. В конце концов, мы инициировали консультацию именно для того, чтобы сказать "нет" брюссельским военным планам и ожидаемому от нас повышению налогов. Брюссель оказывает сильное давление, требуя финансирования войны на Украине, и они ждут от нас повышения налогов", - сказал Хидвеги в видеообращении, опубликованном на странице венгерского правительства в соцсети Facebook*. По его словам, национальное правительство Венгрии "всегда говорило "нет" этому" и продолжит выступать против, поэтому "Брюссель предпочёл бы приход к власти марионеточного правительства, которое готово поддержать войну и собрать деньги на военные планы". Анкеты из пяти вопросов рассылаются по почте, с середины ноября появилась возможность заполнить их и онлайн. Четыре вопроса из пяти посвящены налоговой политике, венгров спрашивают, хотят ли они замены подоходного налога с фиксированной ставкой на многоуровневую систему с более высокой ставкой, согласны ли на сокращение семейных льгот и отмену налоговых льгот для молодежи и матерей, одобряют ли повышение корпоративного налога. Пятый вопрос касается отказа от закупок российской энергии, граждан попросят высказаться, считают ли они, что "Венгрия должна закупать нефть и газ из более дорогих источников вместо более дешевых российских энергоносителей, даже если это увеличит расходы семей на коммунальные услуги и приведет к отмене программы снижения коммунальных платежей". Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российских энергоносителей будет стоить для Венгрии около 10 миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП. Правительство Венгрии с 2010 года 15 раз спрашивало мнение населения по важным вопросам. В последние годы темами консультаций становились прием Украины в ЕС, негативный эффект антироссийских санкций и защита суверенитета Венгрии от посягательств Брюсселя. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В среднем в национальной консультации обычно принимают участие 1,5-2 миллиона граждан из десятимиллионного населения страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20251129/orban-865049316.html

венгрия

брюссель

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, мвф, ес