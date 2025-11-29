https://1prime.ru/20251129/vengriya-865058734.html
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву - 29.11.2025, ПРАЙМ
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву
Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для ведения переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T23:38+0300
2025-11-29T23:38+0300
2025-11-29T23:38+0300
россия
венгрия
москва
брюссель
виктор орбан
петер сийярто
владимир путин
ес
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для ведения переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая на критику в адрес премьер-министра Виктора Орбана за поездку в Россию. "Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков <…>, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров", — написал он в соцсети X. Сийярто подчеркнул, что решения Венгрии основываются исключительно на национальных интересах страны.Ранее Виктор Орбан охарактеризовал переговоры с президентом России Владимиром Путиным как успешные, поскольку благодаря им было гарантировано энергоснабжение Венгрии. Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу и длилась почти четыре часа в Кремле. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Президент России отметил, что отношения с Венгрией продолжают развиваться, несмотря на имеющиеся трудности.
венгрия
москва
брюссель
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву
