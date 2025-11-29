Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251129/vengriya-865058734.html
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву - 29.11.2025, ПРАЙМ
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву
Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для ведения переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T23:38+0300
2025-11-29T23:38+0300
россия
венгрия
москва
брюссель
виктор орбан
петер сийярто
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_546:98:3087:1527_1920x0_80_0_0_7273565eb56157c2f79f74f333af6f0e.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для ведения переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая на критику в адрес премьер-министра Виктора Орбана за поездку в Россию. "Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков &lt;…&gt;, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров", — написал он в соцсети X. Сийярто подчеркнул, что решения Венгрии основываются исключительно на национальных интересах страны.Ранее Виктор Орбан охарактеризовал переговоры с президентом России Владимиром Путиным как успешные, поскольку благодаря им было гарантировано энергоснабжение Венгрии. Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу и длилась почти четыре часа в Кремле. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Президент России отметил, что отношения с Венгрией продолжают развиваться, несмотря на имеющиеся трудности.
https://1prime.ru/20251129/svo-865054955.html
https://1prime.ru/20251129/orban-865049316.html
венгрия
москва
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_589:37:3063:1892_1920x0_80_0_0_65f0284446ad67b18a241e9689a2b7c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, москва, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, ес
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, Брюссель, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин, ЕС
23:38 29.11.2025
 
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву

Сийярто: Будапешт не нуждается в мандате Евросоюза для диалога с Москвой

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для ведения переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая на критику в адрес премьер-министра Виктора Орбана за поездку в Россию.
"Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков <…>, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров", — написал он в соцсети X.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО
Вчера, 21:16
Сийярто подчеркнул, что решения Венгрии основываются исключительно на национальных интересах страны.
Ранее Виктор Орбан охарактеризовал переговоры с президентом России Владимиром Путиным как успешные, поскольку благодаря им было гарантировано энергоснабжение Венгрии.
Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу и длилась почти четыре часа в Кремле. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Президент России отметил, что отношения с Венгрией продолжают развиваться, несмотря на имеющиеся трудности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
Вчера, 15:35
 
РОССИЯВЕНГРИЯМОСКВАБрюссельВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала