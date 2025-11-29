https://1prime.ru/20251129/vengriya-865058734.html

Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву

Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву - 29.11.2025, ПРАЙМ

Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву

Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для ведения переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T23:38+0300

2025-11-29T23:38+0300

2025-11-29T23:38+0300

россия

венгрия

москва

брюссель

виктор орбан

петер сийярто

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_546:98:3087:1527_1920x0_80_0_0_7273565eb56157c2f79f74f333af6f0e.jpg

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Венгрия не нуждается в одобрении ЕС для ведения переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, отвечая на критику в адрес премьер-министра Виктора Орбана за поездку в Россию. "Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков <…>, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров", — написал он в соцсети X. Сийярто подчеркнул, что решения Венгрии основываются исключительно на национальных интересах страны.Ранее Виктор Орбан охарактеризовал переговоры с президентом России Владимиром Путиным как успешные, поскольку благодаря им было гарантировано энергоснабжение Венгрии. Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу и длилась почти четыре часа в Кремле. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Президент России отметил, что отношения с Венгрией продолжают развиваться, несмотря на имеющиеся трудности.

https://1prime.ru/20251129/svo-865054955.html

https://1prime.ru/20251129/orban-865049316.html

венгрия

москва

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, москва, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, ес