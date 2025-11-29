https://1prime.ru/20251129/vklady-864543834.html

Юрист объяснила, кому компенсируют сгоревшие советские вклады до 2028 года

2025-11-29T03:03+0300

2025-11-29T03:03+0300

2025-11-29T03:03+0300

финансы

компенсация

советские вклады

https://cdnn.1prime.ru/img/76409/02/764090265_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_067b3a294cfc0509fc34626b77d8ba0c.jpg

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Компенсация сгоревших советских вкладов продолжается – в бюджете 2026-2028 на нее запланировано почти 5 миллиардов рублей. Кому и сколько заплатят, агентству "Прайм" рассказала член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.По ее словам, в бюджет на 2026 год заложено около 1,662 миллиарда рублей, на 2027-й – около 1,6 миллиарда, на 2028-1 – порядка 1,56 миллиарда.Компенсация гражданам 1945 года рождения и старше, а также их наследникам, выплачивается в трехкратном размере остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года. Если часть денег была получена раньше, сумма уменьшаетсяТем, кто родился с 1946 по 1991 год полагается двукратная компенсация с теми же оговорками.По вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсационные выплаты не осуществляются.Выплаты наследникам осуществляются вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов, при этом их размер не уменьшается на сумму ранее полученного пособия на погребение.Порядок осуществления компенсационных выплат по вкладам определяется правительством, заключила Безмаленко.

