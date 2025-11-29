https://1prime.ru/20251129/volodin-865044945.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре - 29.11.2025, ПРАЙМ

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в декабре, в том числе о совершенствовании миграционной политики. | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T09:42+0300

2025-11-29T09:42+0300

2025-11-29T09:42+0300

общество

россия

рф

вячеслав володин

госдума

агентство по страхованию вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в декабре, в том числе о совершенствовании миграционной политики. "Законы и другие изменения, вступающие в силу в декабре… Совершенствование миграционной политики. В рамках эксперимента по апробации дополнительных правил и условий въезда в нашу страну и выезда из нее биометрические персональные данные у мигрантов начнут собирать во всех пунктах пропуска через государственную границу России, где есть техническая возможность", - написал Володин в своем канале в Мах. Кроме того, он отметил, что изменены условия для получения медицинского полиса мигрантами. Председатель ГД добавил, что соответствующий закон вступил в силу 28 ноября, теперь иностранные граждане смогут воспользоваться бесплатной медпомощью в России, только легально отработав на территории РФ не менее пяти лет. Володин напомнил также, что с 17 ноября вступил в силу закон об ужесточении ответственности за совершение преступлений против страны. "За склонение детей к террористической или диверсионной деятельности введено максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменены сроки давности по всем преступлениям этой направленности, а за умышленное их совершение предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет", - добавил он. Председатель Госдумы отметил, что меры направлены на то, чтобы защитить россиян, в первую очередь детей, от необдуманных поступков и повысить безопасность РФ. "Некоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО, будут получать господдержку. Наша задача - сделать всё, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чём не нуждались, а также поддерживать тех, кто им помогает", - написал Володин. Также, как подчеркнул председатель ГД, расширяется информирование о мерах соцзащиты онлайн: обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан через "Госуслуги" будут информировать о положенных мерах поддержки, в него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста. "Порядок госнадзора в области использования атомной энергии. В закон об использовании атомной энергии вводится глава о государственном надзоре, в которой подробно прописаны формы и порядок проверок, закреплен режим постоянного госнадзора и определены мероприятия, проводимые в его рамках. Предусмотрен прокурорский надзор за исполнением закона", - отмечается в публикации. Кроме того, Володин сообщил, что с 14 декабря размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, открывать счета эскроу по долевому строительству смогут только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга.

https://1prime.ru/20251128/nedvizhimost-865015504.html

https://1prime.ru/20251128/pensiya-865021946.html

https://1prime.ru/20251128/import-865032613.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, вячеслав володин, госдума, агентство по страхованию вкладов