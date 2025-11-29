На Западе сделали громкое заявление после встречи Путина с Орбаном
BBC: Орбан бросил вызов странам Евросоюза, встретившись с Путиным в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан бросил вызов Евросоюзу, встретившись с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, пишет BBC.
"Орбан считается одним из ближайших союзников Путина в Европе и постоянно вызывает недовольство своих союзников по НАТО и ЕС, подрывая солидарность против России", — говорится в публикации.
Так же в статье напомнили, что он неоднократно выступал против попыток ЕС прекратить импорт российской нефти и газа в Европу.
Встреча состоялась накануне в Москве и продлилась почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки.
Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.
Сами переговоры он позднее охарактеризовал как успешные.