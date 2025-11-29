Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление после встречи Путина с Орбаном - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251129/vstrecha-865046047.html
На Западе сделали громкое заявление после встречи Путина с Орбаном
На Западе сделали громкое заявление после встречи Путина с Орбаном - 29.11.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление после встречи Путина с Орбаном
Премьер Венгрии Виктор Орбан бросил вызов Евросоюзу, встретившись с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, пишет BBC."Орбан считается одним из... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T10:39+0300
2025-11-29T10:39+0300
европа
венгрия
виктор орбан
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_546:98:3087:1527_1920x0_80_0_0_7273565eb56157c2f79f74f333af6f0e.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан бросил вызов Евросоюзу, встретившись с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, пишет BBC."Орбан считается одним из ближайших союзников Путина в Европе и постоянно вызывает недовольство своих союзников по НАТО и ЕС, подрывая солидарность против России", — говорится в публикации.Так же в статье напомнили, что он неоднократно выступал против попыток ЕС прекратить импорт российской нефти и газа в Европу.Встреча состоялась накануне в Москве и продлилась почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки.Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.Сами переговоры он позднее охарактеризовал как успешные.
https://1prime.ru/20251128/putin-865020271.html
https://1prime.ru/20251128/putin-865015635.html
европа
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1c/865024216_589:37:3063:1892_1920x0_80_0_0_65f0284446ad67b18a241e9689a2b7c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, венгрия, виктор орбан, владимир путин, ес
ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин, ЕС
10:39 29.11.2025
 
На Западе сделали громкое заявление после встречи Путина с Орбаном

BBC: Орбан бросил вызов странам Евросоюза, встретившись с Путиным в Кремле

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан бросил вызов Евросоюзу, встретившись с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, пишет BBC.

"Орбан считается одним из ближайших союзников Путина в Европе и постоянно вызывает недовольство своих союзников по НАТО и ЕС, подрывая солидарность против России", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
На Западе сделали заявление после вчерашнего ультиматума Путина Украине
Вчера, 12:51
Так же в статье напомнили, что он неоднократно выступал против попыток ЕС прекратить импорт российской нефти и газа в Европу.

Встреча состоялась накануне в Москве и продлилась почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки.

Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.
Сами переговоры он позднее охарактеризовал как успешные.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
На Западе необычно ответили на заявление Путина
Вчера, 09:28
 
ЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор ОрбанВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала