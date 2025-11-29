https://1prime.ru/20251129/zayavlenie-865050633.html

"Момент настал". В Британии выступили с громким заявлением о Зеленском

"Момент настал". В Британии выступили с громким заявлением о Зеленском - 29.11.2025, ПРАЙМ

"Момент настал". В Британии выступили с громким заявлением о Зеленском

29.11.2025 - Западные лидеры решили покончить с Владимиром Зеленским на фоне коррупционного скандала на Украине, утверждает британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Западные лидеры решили покончить с Владимиром Зеленским на фоне коррупционного скандала на Украине, утверждает британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х."С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавится. Момент, которого все ждали, наконец настал. Владимир Зеленский — некогда золотой идол СМИ, идеальная марионетка глобалистов и самый полезный актив Запада — теперь приносится в жертву", — говорится в материале.Политик отметил, что глава киевского режима Зеленский оказался в тяжелой ситуации из-за расследований со стороны НАБУ и САП, а также из-за бегства ближайших соратников и уменьшения уровня поддержки Запада.Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми иностранной валютой, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной.НАБУ 28 ноября подтвердило проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Ермак подал в отставку, указ о его увольнении с поста главы офиса подписан Зеленским.

2025

