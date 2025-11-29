Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева - 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева - 29.11.2025, ПРАЙМ
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева
Соединенные Штаты больше не намерены принимать во внимание волю Украины и Европейского Союза, которые препятствуют заключению мирного соглашения. В связи с этим | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T06:56+0300
2025-11-29T06:56+0300
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не намерены принимать во внимание волю Украины и Европейского Союза, которые препятствуют заключению мирного соглашения. В связи с этим Вашингтон готов перейти к более решительным действиям, заявил американский политический аналитик Грэм Фуллер в интервью на YouTube-канале "Dialogue Works"."Я вспоминаю бессмертные слова Виктории Нуланд, которая в 2014 году сказала: "к черту Европейский Союз". Думаю, эта фраза и сейчас вполне уместна. Ведь у Европы нет денег, у нее нет армии, у нее нет серьезного вооружения, у нее нет плана. Она, похоже, не осознает, кто она, куда идет и какова его конечная цель. Интересно, сколько времени потребуется Трампу, чтобы принять слова Нуланд о том, что ЕС идет к черту?" — сказал он.По мнению эксперта, действия Брюсселя и Киева уже привели к резкой перемене позиции Вашингтона в их отношении. Глава киевского режима, как утверждает Фуллер, сейчас практически лишен собственной воли и исполняет второстепенную роль."Что Европа может сделать? Они могут покричать, побороться, но я не знаю, способны ли они серьезно заблокировать мирный договор, поддержанный Соединенными Штатами. &lt;…&gt; Зеленский оказался в ужасном положении, у него нет козырей в этой игре. Если Трамп скажет "останови конфликт", ему придется его остановить. &lt;…&gt; Поэтому мне просто интересно, когда Трамп скажет "к черту ЕС" или "к черту Зеленского". Ведь мы решаем. Это наше оружие. Это наши деньги. &lt;…&gt; Думаю, Трамп начинает играть жестко. Все козыри на руках именно у него", — заключил аналитик.На прошедшей неделе Белый дом объявил о разрабатываемом предложении по урегулированию ситуации в Украине. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, план предусматривает передачу контроля над территориями Донбасса России, признание его и Крыма российскими, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности ВСУ в два раза, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных достигнуть российских глубин.В четверг президент Путин сообщил, что Россия рассматривает данный план, который может стать основой для будущих соглашений, но каждую деталь нужно тщательно проработать.
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева

Аналитик Фуллер: Трамп переходит к жестокой игре против Зеленского и Европы

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не намерены принимать во внимание волю Украины и Европейского Союза, которые препятствуют заключению мирного соглашения. В связи с этим Вашингтон готов перейти к более решительным действиям, заявил американский политический аналитик Грэм Фуллер в интервью на YouTube-канале "Dialogue Works".
"Я вспоминаю бессмертные слова Виктории Нуланд, которая в 2014 году сказала: "к черту Европейский Союз". Думаю, эта фраза и сейчас вполне уместна. Ведь у Европы нет денег, у нее нет армии, у нее нет серьезного вооружения, у нее нет плана. Она, похоже, не осознает, кто она, куда идет и какова его конечная цель. Интересно, сколько времени потребуется Трампу, чтобы принять слова Нуланд о том, что ЕС идет к черту?" — сказал он.
По мнению эксперта, действия Брюсселя и Киева уже привели к резкой перемене позиции Вашингтона в их отношении. Глава киевского режима, как утверждает Фуллер, сейчас практически лишен собственной воли и исполняет второстепенную роль.
"Что Европа может сделать? Они могут покричать, побороться, но я не знаю, способны ли они серьезно заблокировать мирный договор, поддержанный Соединенными Штатами. <…> Зеленский оказался в ужасном положении, у него нет козырей в этой игре. Если Трамп скажет "останови конфликт", ему придется его остановить. <…> Поэтому мне просто интересно, когда Трамп скажет "к черту ЕС" или "к черту Зеленского". Ведь мы решаем. Это наше оружие. Это наши деньги. <…> Думаю, Трамп начинает играть жестко. Все козыри на руках именно у него", — заключил аналитик.
На прошедшей неделе Белый дом объявил о разрабатываемом предложении по урегулированию ситуации в Украине. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, план предусматривает передачу контроля над территориями Донбасса России, признание его и Крыма российскими, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности ВСУ в два раза, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и вооружений, способных достигнуть российских глубин.
В четверг президент Путин сообщил, что Россия рассматривает данный план, который может стать основой для будущих соглашений, но каждую деталь нужно тщательно проработать.
Заголовок открываемого материала