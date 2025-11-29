Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским после отставки Ермака - 29.11.2025
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским после отставки Ермака
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским после отставки Ермака - 29.11.2025, ПРАЙМ
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским после отставки Ермака
Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет Bloomberg."Отставка Ермака подчеркивает напряженность в... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T10:36+0300
2025-11-29T10:36+0300
украина
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет Bloomberg."Отставка Ермака подчеркивает напряженность в отношениях между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами страны, созданными по настоянию западных покровителей Киева", — говорится в публикации.В материале отмечается, что последние события заставили иностранных союзников и оппонентов Зеленского внутри страны задуматься о том, насколько серьезно он работал над выполнением своего предвыборного обещания искоренить коррупцию.Накануне глава киевского режима сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
украина
украина, владимир зеленский, набу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ
10:36 29.11.2025
 
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским после отставки Ермака

Bloomberg: Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки Ермака

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет Bloomberg.

"Отставка Ермака подчеркивает напряженность в отношениях между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами страны, созданными по настоянию западных покровителей Киева", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что последние события заставили иностранных союзников и оппонентов Зеленского внутри страны задуматься о том, насколько серьезно он работал над выполнением своего предвыборного обещания искоренить коррупцию.

Накануне глава киевского режима сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
УКРАИНА Владимир Зеленский НАБУ
 
 
