Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала - 29.11.2025
Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала
Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала - 29.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала
Владимир Зеленский, несмотря на крупнейший коррупционный скандал на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в... | 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, несмотря на крупнейший коррупционный скандал на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в Telegram-канале."Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет", — говорится в публикации.Зеленский накануне объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.Коррупционный скандал на УкраинеДесятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
украина, европа, владимир зеленский, ес
УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ЕС
13:53 29.11.2025
 
Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала

Зеленский потребовал от Европы принять решение по замороженным активам РФ

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, несмотря на крупнейший коррупционный скандал на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в Telegram-канале.

"Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским после отставки Ермака
10:36
Зеленский накануне объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.

Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском
Вчера, 09:04
 
УКРАИНАЕВРОПАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
