Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала

Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала - 29.11.2025, ПРАЙМ

Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала

29.11.2025

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, несмотря на крупнейший коррупционный скандал на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в Telegram-канале."Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет", — говорится в публикации.Зеленский накануне объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.Коррупционный скандал на УкраинеДесятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

