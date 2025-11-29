https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865048671.html
Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала
Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала - 29.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала
Владимир Зеленский, несмотря на крупнейший коррупционный скандал на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T13:53+0300
2025-11-29T13:53+0300
2025-11-29T13:53+0300
украина
европа
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, несмотря на крупнейший коррупционный скандал на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в Telegram-канале."Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет", — говорится в публикации.Зеленский накануне объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.Коррупционный скандал на УкраинеДесятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865045936.html
https://1prime.ru/20251128/ukraina-865015204.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, владимир зеленский, ес
УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ЕС
Зеленский срочно обратился к ЕС после коррупционного скандала
Зеленский потребовал от Европы принять решение по замороженным активам РФ
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, несмотря на крупнейший коррупционный скандал на Украине, потребовал от европейских союзников денег. Свое требование он озвучил в Telegram-канале.
"Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет", — говорится в публикации.
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским после отставки Ермака
Зеленский накануне объявил об отставке Ермака. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском