"Вместе с Ермаком". В Раде высказались о плачевном будущем Зеленского

Владимир Зеленский должен покинуть свой пост вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и понести ответственность за совершенные преступления, заявил в... | 29.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен покинуть свой пост вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и понести ответственность за совершенные преступления, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Сейчас активно обсуждается то, что Зеленский уйдет вместе с Ермаком. Это логично и абсолютно правильно. Но важно подчеркнуть: помимо ухода Зеленский и Ермак должны понести ответственность — самую суровую ответственность за все, что они сделали", — отметил он.Дмитрук подчеркнул, что Киеву не нужны "ни перевороты, ни захваты власти", а украинцы желают "цивилизованного перехода от войны к миру". Зеленский накануне сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. Перед этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердил проведение обысков у Ермака, подчеркнув, что следственные действия ведутся в рамках расследования. Как позже сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, обвинения после обысков Ермаку предъявлены не были.

