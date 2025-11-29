"Вместе с Ермаком". В Раде высказались о плачевном будущем Зеленского
Дмитрук: Зеленскому следует уйти вслед за Ермаком и подвергнуться наказанию
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен покинуть свой пост вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и понести ответственность за совершенные преступления, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сейчас активно обсуждается то, что Зеленский уйдет вместе с Ермаком. Это логично и абсолютно правильно. Но важно подчеркнуть: помимо ухода Зеленский и Ермак должны понести ответственность — самую суровую ответственность за все, что они сделали", — отметил он.
Дмитрук подчеркнул, что Киеву не нужны "ни перевороты, ни захваты власти", а украинцы желают "цивилизованного перехода от войны к миру".
Зеленский накануне сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. Перед этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердил проведение обысков у Ермака, подчеркнув, что следственные действия ведутся в рамках расследования. Как позже сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, обвинения после обысков Ермаку предъявлены не были.