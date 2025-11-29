Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вместе с Ермаком". В Раде высказались о плачевном будущем Зеленского - 29.11.2025
"Вместе с Ермаком". В Раде высказались о плачевном будущем Зеленского
"Вместе с Ермаком". В Раде высказались о плачевном будущем Зеленского - 29.11.2025, ПРАЙМ
"Вместе с Ермаком". В Раде высказались о плачевном будущем Зеленского
Владимир Зеленский должен покинуть свой пост вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и понести ответственность за совершенные преступления, заявил в... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T16:05+0300
2025-11-29T16:05+0300
киев
украина
владимир зеленский
набу
андрей ермак
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен покинуть свой пост вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и понести ответственность за совершенные преступления, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Сейчас активно обсуждается то, что Зеленский уйдет вместе с Ермаком. Это логично и абсолютно правильно. Но важно подчеркнуть: помимо ухода Зеленский и Ермак должны понести ответственность — самую суровую ответственность за все, что они сделали", — отметил он.Дмитрук подчеркнул, что Киеву не нужны "ни перевороты, ни захваты власти", а украинцы желают "цивилизованного перехода от войны к миру". Зеленский накануне сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. Перед этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердил проведение обысков у Ермака, подчеркнув, что следственные действия ведутся в рамках расследования. Как позже сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, обвинения после обысков Ермаку предъявлены не были.
киев
украина
киев, украина, владимир зеленский, набу, андрей ермак
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Андрей Ермак
16:05 29.11.2025
 
"Вместе с Ермаком". В Раде высказались о плачевном будущем Зеленского

Дмитрук: Зеленскому следует уйти вслед за Ермаком и подвергнуться наказанию

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен покинуть свой пост вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и понести ответственность за совершенные преступления, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сейчас активно обсуждается то, что Зеленский уйдет вместе с Ермаком. Это логично и абсолютно правильно. Но важно подчеркнуть: помимо ухода Зеленский и Ермак должны понести ответственность — самую суровую ответственность за все, что они сделали", — отметил он.
Дмитрук подчеркнул, что Киеву не нужны "ни перевороты, ни захваты власти", а украинцы желают "цивилизованного перехода от войны к миру".
Зеленский накануне сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. Перед этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердил проведение обысков у Ермака, подчеркнув, что следственные действия ведутся в рамках расследования. Как позже сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, обвинения после обысков Ермаку предъявлены не были.
КиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУАндрей Ермак
 
 
