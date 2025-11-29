https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865050314.html

"Пришлось отказаться": положение Зеленского поразило журналиста

"Пришлось отказаться": положение Зеленского поразило журналиста

После отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака у США появился мощный рычаг влияния на Киев, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. После отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака у США появился мощный рычаг влияния на Киев, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Попытка Зеленского обезвредить агентство (Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — Прим. ред.) <…> дала обратный эффект, когда ему пришлось отказаться от своих планов. Теперь, когда его правая рука изолирована и устранена, у дяди Сэма есть рычаг давления именно там, где ему и нужно", — заявил он.Ранее журнал American Conservative сообщил, что отставка Андрея Ермака может привести к тому, что Киев станет более сговорчивым в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Также подчеркивается, что с уходом Ермака у команды главы Белого дома Дональда Трампа станет меньше ограничений для "геополитических манёвров" вокруг Украины. Накануне Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала в энергетической сфере. НАБУ подтвердило проведение обысков, отметив, что данные действия являются частью расследования. Как позже сообщило агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, после обысков обвинения Ермаку не были предъявлены.

