На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica."Коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, вызвав землетрясение, первые разрушительные последствия которого стали заметны только сейчас. Президент Зеленский теряет свою правую руку, темного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства", — говорится в материале.Издание отмечает, что отставка Ермака также ставит в уязвимое положение позицию Украины в переговорах по мирному плану США.Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
