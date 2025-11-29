Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака - 29.11.2025
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865050813.html
На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака
На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака - 29.11.2025
На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака
Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica. | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T17:29+0300
2025-11-29T17:31+0300
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica."Коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, вызвав землетрясение, первые разрушительные последствия которого стали заметны только сейчас. Президент Зеленский теряет свою правую руку, темного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства", — говорится в материале.Издание отмечает, что отставка Ермака также ставит в уязвимое положение позицию Украины в переговорах по мирному плану США.Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
17:29 29.11.2025 (обновлено: 17:31 29.11.2025)
 
На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака

La Repubblica: Зеленский лишился темного кардинала власти из-за отставки Ермака

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica.
"Коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, вызвав землетрясение, первые разрушительные последствия которого стали заметны только сейчас. Президент Зеленский теряет свою правую руку, темного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства", — говорится в материале.
Издание отмечает, что отставка Ермака также ставит в уязвимое положение позицию Украины в переговорах по мирному плану США.
Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.
Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.
Мировая экономикаЗАПАДУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийНАБУ
 
 
