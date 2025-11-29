https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865050813.html

На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака

На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака - 29.11.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, чего лишился Зеленский из-за отставки Ермака

Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica. | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T17:29+0300

2025-11-29T17:29+0300

2025-11-29T17:31+0300

мировая экономика

запад

украина

сша

владимир зеленский

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет итальянская газета La Republica."Коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, вызвав землетрясение, первые разрушительные последствия которого стали заметны только сейчас. Президент Зеленский теряет свою правую руку, темного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства", — говорится в материале.Издание отмечает, что отставка Ермака также ставит в уязвимое положение позицию Украины в переговорах по мирному плану США.Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса. Утром того же дня в офисе и дома у чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.

https://1prime.ru/20251129/zayavlenie-865050633.html

https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865050314.html

запад

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, украина, сша, владимир зеленский, набу